Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24°
Ночью местами ожидается лишь 4 градуса тепла, а днем самая высокая температура будет в южной части страны.
В Украине в понедельник, 23 сентября, без осадков. На всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Ветер ожидается северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается +4°...+9°, днем +11°...+16°, а на Прикарпатье, Закарпатье и в южной части +19°...+24°.
В Киеве в понедельник переменная облачность, осадки не предусматриваются. Температура воздуха ночью составит +6°...+8°, днем - +13°...+15°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила об ухудшении погодных условий на территории всей Украины 22 сентября.
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Погода в Украине
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- Днепр+17°... +9°
- Донецк+16°... +8°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+18°... +7°
- Кировоград+21°... +8°
- Луганск+14°... +8°
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- Львов+20°... +5°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +10°
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- Ровно+19°... +7°
- Симферополь+18°... +10°
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- Тернополь+20°... +5°
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- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+21°... +7°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:64 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:57
Закат19:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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