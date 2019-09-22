Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24°

Ночью местами ожидается лишь 4 градуса тепла, а днем самая высокая температура будет в южной части страны.

В столице ночью будет холодно, днем немного потеплеет / фото УНИАН

В Украине в понедельник, 23 сентября, без осадков. На всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Ветер ожидается северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +4°...+9°, днем +11°...+16°, а на Прикарпатье, Закарпатье и в южной части +19°...+24°.

В Киеве в понедельник переменная облачность, осадки не предусматриваются. Температура воздуха ночью составит +6°...+8°, днем - +13°...+15°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила об ухудшении погодных условий на территории всей Украины 22 сентября.