Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине

12:46, 22 сентября 2019
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В воскресенье в Киеве ожидаются сильные порывы ветра, а ночью – заморозки.

Осадки ожидаются в ближайшие несколько дней / УНИАН
Осадки ожидаются в ближайшие несколько дней / УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 22 сентября.

Об этом информирует пресс-служба спасателей.

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22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). В этот день ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные заморозки 0-3°(II уровень опасности).

23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеву 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Как сообщал УНИАН, в Тиране (Албания) в субботу произошло землетрясение 5,6 балла. Когда толчки стали уменьшаться, жители поспешили на улицы и парки в поисках безопасных мест.

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Теги: #ураган#заморозки в Украине#ГСЧС Украины
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