Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине
В воскресенье в Киеве ожидаются сильные порывы ветра, а ночью – заморозки.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 22 сентября.
Об этом информирует пресс-служба спасателей.
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22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). В этот день ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные заморозки 0-3°(II уровень опасности).
23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).
По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеву 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).
Как сообщал УНИАН, в Тиране (Албания) в субботу произошло землетрясение 5,6 балла. Когда толчки стали уменьшаться, жители поспешили на улицы и парки в поисках безопасных мест.
Погода в Украине
- Винница+21°... +7°
- Днепр+17°... +9°
- Донецк+16°... +8°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+18°... +7°
- Кировоград+21°... +8°
- Луганск+14°... +8°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+20°... +5°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +10°
- Полтава+17°... +7°
- Ровно+19°... +7°
- Симферополь+18°... +10°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+20°... +5°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+21°... +7°