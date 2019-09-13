К пострадавшим от урагана "Дориан" Багамам приближается тропическая депрессия

В ближайшие дни тропическая депрессия может усилиться до тропического шторма.

Иллюстративное фото / Strange sounds

К Багамским островам, недавно пострадавшим от урагана "Дориан", приближается тропическая депрессия.

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Она движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра оценивается в 45 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ожидается, что в ближайшие дни тропическая депрессия может усилиться до тропического шторма и 15 сентября может обрушиться на восток американского штата Флорида. В северной половине Багам объявлено предупреждение.

Напомним, на Багамских островах после урагана "Дориан" без вести пропали около 2500 человек.