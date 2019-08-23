Синоптики предупреждают о грозах в Карпатах и в Приазовье

15:07, 23 августа 2019
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Грозы ожидаются 24 августа.

В Карпатах и Приазовье ожидаются грозы / фото УНИАН
В Карпатах и Приазовье ожидаются грозы / фото УНИАН

В субботу, 24 августа, в Карпатах и Приазовье ожидаются грозы.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 августа в Карпатах, днем и в Приазовье отдельные грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных во всех регионах Украины будет жарко, возможны осадки в восточных областях. В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+26°.

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Теги: #погода#Гроза
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