Синоптики предупреждают о грозах в Карпатах и в Приазовье

Грозы ожидаются 24 августа.

В Карпатах и Приазовье ожидаются грозы / фото УНИАН

В субботу, 24 августа, в Карпатах и Приазовье ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 августа в Карпатах, днем и в Приазовье отдельные грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных во всех регионах Украины будет жарко, возможны осадки в восточных областях. В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+26°.