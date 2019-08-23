Синоптики предупреждают о грозах в Карпатах и в Приазовье
Грозы ожидаются 24 августа.
В субботу, 24 августа, в Карпатах и Приазовье ожидаются грозы.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 августа в Карпатах, днем и в Приазовье отдельные грозы", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных во всех регионах Украины будет жарко, возможны осадки в восточных областях. В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+26°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+25°... +11°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +19°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+26°... +11°
- Симферополь+34°... +20°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+27°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:93 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:30
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей