Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)

Осадки возможны в восточных областях.

Иллюстрация REUTERS

На выходных во всех регионах Украины будет жарко, осадки возможны в восточных областях.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+26°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, +13°…+27°.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +13°, днем +26°, без осадков.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +26°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +19°...+34°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 24 августа / УНИАН

Прогноз на 25 августа / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +16°...+30°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +19°...+33°. В воскресенье +18°...+33°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, ночью +11°, днем +23°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +28°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°…+28°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, температура до +32°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +35°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +19° …+31°.

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