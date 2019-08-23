Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)
Осадки возможны в восточных областях.
На выходных во всех регионах Украины будет жарко, осадки возможны в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+26°.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, +13°…+27°.
В Луцке в субботу ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +13°, днем +26°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +26°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +19°...+34°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +16°...+30°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +19°...+33°. В воскресенье +18°...+33°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, ночью +11°, днем +23°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +28°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°…+28°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, температура до +32°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +35°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +19° …+31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+25°... +11°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +19°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+33°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+25°... +12°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+27°... +14°