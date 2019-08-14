Из-за дождей, града и штормового ветра в Украине обесточены более 200 населенных пунктов

10:01, 14 августа 2019
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В Черниговской области без света остались 105 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Так, в Черниговской области обесточены 105 населенных пунктов, во Львовской - 40, Черновицкой - 26, Киевской - 24 и Житомирской - 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Черниговской области 13 августа в результате сильного ветра на территории 3 районов (Корюковского, Городнянского и Репкинского) произошло повреждение кровель зданий. В Корюковском районе повреждена кровля школы с. Перелюб на площади около 300 кв. м, кровли 12 жилых домов и 13 хозяйственных построек. В Городнянском районе повреждена кровля школы с пристроенной мастерской на площади около 35 кв. м, кровлю Ильмовского сельского совета на площади около 10 кв. м, кровли 17 жилых домов и 5 хозяйственных построек. В Репкинском районе повреждена кровля школы пгт Добрянка на площади около 400 кв. м, кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади около 100 кв. м, кровля 1 жилого дома. Пострадавших в результате непогоды нет.

В Черновицкой области 13 августа в результате сильного града в г. Сторожинец была повреждена кровля Сторожинецкой ЦРБ на площади 700 кв. м и 30 окон, кровля гимназии №1 площадью 900 кв. м, кровля гимназии №2 площадью 750 кв. м и 2 окна, кровля СОШ №1 площадью около 4 тыс. кв. м и 30 окон, кровля лицея №1 площадью около 2 тыс. кв. м и кровлю жилых домов (количество уточняется). Пострадавших в результате непогоды нет.

На Хмельнитчине в результате сильных порывов ветра в с. Мацьковцы повреждена кровля школы на площади около 150 кв. м. Пострадавших в результате непогоды нет.

В Тернопольской области 13 августа в результате сильного ветра и града в с. Синьков Залещицкого района произошло повреждение кровли школы и 5 частных жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

Окончательная информация относительно последствий непогоды уточняется. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#ветер#непогода
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