В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/сек.
В среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
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