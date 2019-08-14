В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/сек.

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В среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.