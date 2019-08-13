В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер

09:40, 13 августа 2019
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Завтра на западе Украины сильно похолодает.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 13-14 августа во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности (желтый). Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый).

Кроме того, 14 августа в западных областях ожидается понижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение#ливень
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