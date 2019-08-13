В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер
Завтра на западе Украины сильно похолодает.
В течение 13-14 августа во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности (желтый). Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый).
Кроме того, 14 августа в западных областях ожидается понижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).
Украину ожидает непогода - местами температура снизится до +20
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+34°... +19°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+33°... +18°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+33°... +18°
- Киев+33°... +19°
- Кировоград+33°... +18°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+32°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+31°... +17°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+33°... +18°
- Чернигов+33°... +17°
- Черновцы+34°... +20°
Виргиния, США
+ 26 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:93 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:41 %
Восход:06:20
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей