Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)
С четверга местами похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +27°...+32°.
Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на юге и западе до +34°.
В среду, 14 августа, местами пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге - до +36°. В остальных регионах до +19°...+33°.
В четверг местами ожидается похолодание. Ночью по стране температура +11°…+19°, днем до +33°.
В пятницу без осадков. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +30°.
17 и 18 августа в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +21°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +13°, днем в Украине от +22° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
12 августа - Силин день. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта)
13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.
15 августа - Степанов (Стефанов) день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.
17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.
18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+29°... +20°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+29°... +19°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +17°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+30°... +21°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +20°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+30°... +20°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+30°... +18°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+30°... +19°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+31°... +19°