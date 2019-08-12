Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

12:00, 12 августа 2019
113
0

С четверга местами похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода. 

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +27°...+32°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН
Прогноз на 12 июня / УНИАН

Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на юге и западе до +34°.

Прогноз на 13 августа / УНИАН
Прогноз на 13 августа / УНИАН

В среду, 14 августа, местами пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге - до +36°. В остальных регионах до +19°...+33°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН
Прогноз на 14 августа / УНИАН

В четверг местами ожидается похолодание. Ночью по стране температура +11°…+19°, днем до +33°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН
Прогноз на 15 августа / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +30°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН
Прогноз на 16 августа / УНИАН

17 и 18 августа в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +21°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +13°, днем в Украине от +22° до +30°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН
Прогноз на 17 августа / УНИАН
Прогноз на 18 августа / УНИАН
Прогноз на 18 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

12 августа - Силин день. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта)

13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго. 

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

15 августа - Степанов (Стефанов) день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. 

18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара
Читайте также
Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 44 человека Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 44 человека
В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта)
В Украине сегодня ожидаются грозы и шквальный ветер В Украине сегодня ожидаются грозы и шквальный ветер
В результате землетрясения в Турции разрушено около тысячи зданий (видео) В результате землетрясения в Турции разрушено около тысячи зданий (видео)
В Германии из-за удара молнии пострадали 15 футболистов В Германии из-за удара молнии пострадали 15 футболистов
В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео) В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
55 %
754 мм
4.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять