Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (видеопрогноз)

16:30, 12 августа 2019
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По всей стране температура поднимется выше +30°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

Ливни, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 13-14 августа

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +17°, днем до +33°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до +17°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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