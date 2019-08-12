Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (видеопрогноз)

По всей стране температура поднимется выше +30°.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +17°, днем до +33°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до +17°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

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