Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (видеопрогноз)
По всей стране температура поднимется выше +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
Ливни, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 13-14 августа
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +17°, днем до +33°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до +17°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 августа
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Погода в Украине
- Винница+30°... +20°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+30°... +20°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+33°... +18°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+31°... +22°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+31°... +21°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+30°... +19°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+29°... +20°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+32°... +19°
Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:57 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:20
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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