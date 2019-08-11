В Китае бушует тайфун: погибли по меньшей мере 28 человек (фото, видео)

15:40, 11 августа 2019
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Из-за непогоды отменены тысячи авиарейсов и отложено отправление около 200 поездов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На востоке Китая по меньшей мере 28 человек погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести в результате оползня, вызванного тайфуном.

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Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Xinhua, тайфун «Лекима» спровоцировал наводнение в провинции Чжэцзян. Там скорость ветра достигала 187 километров в час.

11 августа «Лекиму» понизили в классе до тропического шторма. Он медленно движется на север вдоль восточного берега Китая. Из-за этого пришлось эвакуировать около одного миллиона человек.

В связи с непогодой отменены тысячи авиарейсов. Большинство из них приходятся на два крупных шанхайских аэропорта.

Также отложено до 12 августа отправление около 200 поездов.

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Теги: #тайфун в Китае
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