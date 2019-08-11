В Китае бушует тайфун: погибли по меньшей мере 28 человек (фото, видео)
Из-за непогоды отменены тысячи авиарейсов и отложено отправление около 200 поездов.
На востоке Китая по меньшей мере 28 человек погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести в результате оползня, вызванного тайфуном.
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Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Xinhua, тайфун «Лекима» спровоцировал наводнение в провинции Чжэцзян. Там скорость ветра достигала 187 километров в час.
11 августа «Лекиму» понизили в классе до тропического шторма. Он медленно движется на север вдоль восточного берега Китая. Из-за этого пришлось эвакуировать около одного миллиона человек.
В связи с непогодой отменены тысячи авиарейсов. Большинство из них приходятся на два крупных шанхайских аэропорта.
Также отложено до 12 августа отправление около 200 поездов.
Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае возросло до 28 человек
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