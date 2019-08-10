Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж)

12:42, 10 августа 2019
158
0

Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены.

Тайфун "Лейкима" в Китае / REUTERS
Тайфун "Лейкима" в Китае / REUTERS

Из-за сверхмощного тайфуна "Лекима", который 10 августа атаковал Китай, погибли как минимум 13 человек.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине

Восточное побережье страны стихия атаковала в ночь на субботу. Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян. 

Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены, более 3,2 тыс. - повреждены. Также сообщается, что в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тыс. лиц.

Ранее Тайване "Лекима" привел, в частности, к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов. Кроме того, более 40 тысяч домов остались без электричества.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#тайфун
Читайте также
На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек
Ураган в Николаеве сносил крыши, ломал деревья и электроопоры (фоторепортаж, видео) Ураган в Николаеве сносил крыши, ломал деревья и электроопоры (фоторепортаж, видео)
В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео) В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)
На горы Австралии обрушились метели (видео) На горы Австралии обрушились метели (видео)
В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима" В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"
В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
46 %
751 мм
4.8 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять