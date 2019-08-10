Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж)
Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены.
Из-за сверхмощного тайфуна "Лекима", который 10 августа атаковал Китай, погибли как минимум 13 человек.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине
Восточное побережье страны стихия атаковала в ночь на субботу. Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян.
Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены, более 3,2 тыс. - повреждены. Также сообщается, что в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тыс. лиц.
Ранее Тайване "Лекима" привел, в частности, к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов. Кроме того, более 40 тысяч домов остались без электричества.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+26°... +14°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+26°... +18°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+26°... +17°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+29°... +18°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:46 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:18
Закат20:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей