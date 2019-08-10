Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж)

Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены.

Тайфун "Лейкима" в Китае / REUTERS

Из-за сверхмощного тайфуна "Лекима", который 10 августа атаковал Китай, погибли как минимум 13 человек.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Восточное побережье страны стихия атаковала в ночь на субботу. Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян.

Кроме 13 погибших, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены, более 3,2 тыс. - повреждены. Также сообщается, что в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тыс. лиц.

Ранее Тайване "Лекима" привел, в частности, к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов. Кроме того, более 40 тысяч домов остались без электричества.