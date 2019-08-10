В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео)

14:20, 10 августа 2019
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В соцсетях люди делятся впечатляющими кадрами стихийного природного явления.

По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка / РИА Мелитополь
По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка / РИА Мелитополь

9 августа в Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

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В соцсетях люди делятся впечатляющими кадрами стихийного природного явления. Это видео демонстрирует, как пыльная буря накрыла село Максима Горького в Акимовском районе. По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка.

«9 августа. 18.15. Село М.Горького (на видео только начало бури) не задался у нас сегодня субботник. Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особливо, когда на тебя движется такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром и ты в ту минуту не можешь понять, что происходит. Это была пыльная буря -, при которой большие массы пыли (песка, грунта) поднимаются ветром с поверхности земли и движутся на высоте в несколько метров, но в некоторых случаях высота может достигать километра и даже больше. Со стороны это выглядит так, будто на тебя движется стена пыли и песка», - написала в комментариях к видео Ната Шпак.

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Теги: #погода#Запорожье
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