Четыре человека стали жертвами наводнения в Нигерии

Несколько человек пропали без вести.

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В результате наводнения в штате Баучи на северо-востоке Нигерии погибли четыре студента одного из местных университетов.

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Несколько человек пропали без вести, передает Xinhua.

Несколько идущих домой студентов упали в поток наводнения с внезапно обрушившегося пешеходного моста, который соединял учебные корпуса и общежития. В результате четыре студента утонули, семь получили травмы, еще несколько пропали без вести.

В университете решили временно закрыть кампус и остановить все занятия. Занятия восстановятся с 19 августа.

Напомним, 13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем в китайской провинции Хубэй.