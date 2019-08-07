Четыре человека стали жертвами наводнения в Нигерии

12:55, 7 августа 2019
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Несколько человек пропали без вести.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате наводнения в штате Баучи на северо-востоке Нигерии погибли четыре студента одного из местных университетов. 

В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы

Несколько человек пропали без вести, передает Xinhua

Несколько идущих домой студентов упали в поток наводнения с внезапно обрушившегося пешеходного моста, который соединял учебные корпуса и общежития. В результате четыре студента утонули, семь получили травмы, еще несколько пропали без вести.

В университете решили временно закрыть кампус и остановить все занятия. Занятия восстановятся с 19 августа.

Напомним, 13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем в китайской провинции Хубэй.

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Теги: #погода#наводнение#Нигерия
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