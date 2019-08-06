В Китае 13 человек погибли в результате внезапного наводнения

10:43, 6 августа 2019
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Погибшие - это туристы из других регионов страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем в китайской провинции Хубэй.

В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений

Наводнение произошло вечером 4 августа, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Отмечается, что на данный момент был спасен 61 человек. Было установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в английском графстве Дербишир из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы водохранилища Тоддбрук.

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Теги: #наводнение#Китай
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