В Китае 13 человек погибли в результате внезапного наводнения

Погибшие - это туристы из других регионов страны.

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13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем в китайской провинции Хубэй.

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Наводнение произошло вечером 4 августа, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что на данный момент был спасен 61 человек. Было установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в английском графстве Дербишир из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы водохранилища Тоддбрук.