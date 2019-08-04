Погода в Украине: синоптики предупреждают об осложнении погодных условий

11:24, 4 августа 2019
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Сильный ветер охватит почти всю территорию страны.

В отдельных районах юга и востока ожидаются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы / фото УНИАН
В отдельных районах юга и востока ожидаются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в воскресенье.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во время непогоды в Одесской области пронеслось два смерча (видео)

«По прогнозам Укргидрометцента, 4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град», - говорится в сообщении.

Кроме того, 4 августа в акватории и в портах Черного и Азовского морей синоптики предупреждают об усилении ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море будет достигать 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.

Почти без осадков – лишь на Севере Украины, добавляет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Зато сильный ветер охватит почти всю территорию страны. И хотя температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, будет она ниже – именно из-за холодных ветров", - пишет в социальной сети Диденко.

Температура ночью 9-14°, на юге страны - 15-19°; днем 18-23°.

В Киеве и области 4 августа ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем - 20-22°.

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Теги: #прогноз погоды#непогода в Украине
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