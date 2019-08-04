Погода в Украине: синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
Сильный ветер охватит почти всю территорию страны.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в воскресенье.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Во время непогоды в Одесской области пронеслось два смерча (видео)
«По прогнозам Укргидрометцента, 4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град», - говорится в сообщении.
Кроме того, 4 августа в акватории и в портах Черного и Азовского морей синоптики предупреждают об усилении ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море будет достигать 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.
Почти без осадков – лишь на Севере Украины, добавляет украинский синоптик Наталья Диденко.
"Зато сильный ветер охватит почти всю территорию страны. И хотя температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, будет она ниже – именно из-за холодных ветров", - пишет в социальной сети Диденко.
Температура ночью 9-14°, на юге страны - 15-19°; днем 18-23°.
В Киеве и области 4 августа ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем - 20-22°.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+16°... +9°
- Донецк+20°... +10°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+17°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+21°... +11°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+21°... +11°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +9°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+21°... +11°
- Харьков+16°... +9°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницкий+21°... +12°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+22°... +13°