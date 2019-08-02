Июль в Киеве был самым холодным за 20 лет
Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С.
Июль в Киеве оказался самым холодным за последние 19 лет. Холоднее было в июле 2000-го, потому что температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы. А средняя температура июля этого года составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.
Дождливая и нежаркая: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
Осадков в столице на проспекте Науки выпало – 73 мм, что составило 83 % климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже +20,0°С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С, а наиболее жарко было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С", - констатируют климатологи обсерватории.
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+21°... +13°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+26°... +15°