Июль в Киеве был самым холодным за 20 лет

20:23, 2 августа 2019
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Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Июль в Киеве оказался самым холодным за последние 19 лет. Холоднее было в июле 2000-го, потому что температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы. А средняя температура июля этого года составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.

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Осадков в столице на проспекте Науки выпало – 73 мм, что составило 83 % климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже +20,0°С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С, а наиболее жарко было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С", - констатируют климатологи обсерватории.  

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Теги: #Киев#погода
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