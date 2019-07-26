В результате проливных дождей в Афганистане погибли пять человек

16:12, 26 июля 2019
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Еще 13 человек пострадали.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате различных инцидентов, связанных с сильными дождями, в Пакистане.

Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке

В то же время дожди с грозами ожидаются в различных частях страны, передает Синьхуа со ссылкой на Метеорологический департамент Пакистана.

"Сильные муссонные течения со стороны Аравийского моря и Бенгальского залива пришли в среду в северные районы страны и, вероятно, с четверга по субботу достигнут центральных и южных районов", - говорится в сообщении департамента.

Муссонные дожди оказали разрушительное влияние на жизнь нескольких городов Пакистана, превратив улицы в водные потоки, вызвав многочисленные пробки и перебои в электроснабжении.

Напомним, на бразильский Рио-де-Жанейро обрушились дожди и ураганный ветер, жертвами непогоды стали шесть человек. 

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Теги: #наводнение#Афганистан
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