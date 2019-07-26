В результате проливных дождей в Афганистане погибли пять человек
Еще 13 человек пострадали.
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате различных инцидентов, связанных с сильными дождями, в Пакистане.
Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке
В то же время дожди с грозами ожидаются в различных частях страны, передает Синьхуа со ссылкой на Метеорологический департамент Пакистана.
"Сильные муссонные течения со стороны Аравийского моря и Бенгальского залива пришли в среду в северные районы страны и, вероятно, с четверга по субботу достигнут центральных и южных районов", - говорится в сообщении департамента.
Муссонные дожди оказали разрушительное влияние на жизнь нескольких городов Пакистана, превратив улицы в водные потоки, вызвав многочисленные пробки и перебои в электроснабжении.
Напомним, на бразильский Рио-де-Жанейро обрушились дожди и ураганный ветер, жертвами непогоды стали шесть человек.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+25°... +15°
- Житомир+23°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+24°... +16°
- Луцк+23°... +15°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+25°... +16°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+23°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:60 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:04
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей