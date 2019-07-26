Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро
За несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков.
На бразильский Рио-де-Жанейро обрушились дожди и ураганный ветер, жертвами непогоды стали шесть человек.
Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке
Всего за несколько часов улицы города превратились в потоки грязи, сообщает Euronews.
Мэр города Марсело Кривелла рассказал, что за несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды некоторые районы города оказались без электричества и телефонной связи.
Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.
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