Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро

За несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков.

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На бразильский Рио-де-Жанейро обрушились дожди и ураганный ветер, жертвами непогоды стали шесть человек.

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Всего за несколько часов улицы города превратились в потоки грязи, сообщает Euronews.

Мэр города Марсело Кривелла рассказал, что за несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды некоторые районы города оказались без электричества и телефонной связи.

Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.