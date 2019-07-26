Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро

13:57, 26 июля 2019
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За несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На бразильский Рио-де-Жанейро обрушились дожди и ураганный ветер, жертвами непогоды стали шесть человек. 

Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке

Всего за несколько часов улицы города превратились в потоки грязи, сообщает Euronews

Мэр города Марсело Кривелла рассказал, что за несколько часов в Рио выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды некоторые районы города оказались без электричества и телефонной связи.

Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.

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Теги: #погода#шторм#Бразилия
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