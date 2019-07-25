Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине
До конца текущей недели в Украине будет тепло.
В начале следующей недели в Украине ожидается новая волна похолодания.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
По ее информации, в ближайшие дни в Украине метеорологические условия не претерпят особых изменений. В течение 26-28 июля в большинстве областей Украины пройдут локальные кратковременные дожди, местами с грозами.
Самой комфортной предполагается погода в конце недели в южной части Украины - будет много солнца, будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха в течение дня +26...+29 градусов, при более сильном солнечном нагреве местами до +30 градусов.
На остальной территории Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+27 градусов.
А вот в начале следующей недели в Украине снова похолодает. Температура воздуха днем снизится до +18...+23 градусов. Однако южная часть Украины будет принадлежать жаркой воздушной массе, там ожидается +26...+30 градусов. И только 1 августа снижение температуры воздуха дойдет и до южных регионов.
В Киеве до конца текущей недели будет умеренно тепло, дневная температура воздуха достигнет +23...+27 градусов. Вероятны дожди с локальными грозами. Осадки будут чередоваться с солнечными просветлением, но все же влажная погода будет доминировать.
Начало следующей недели придет в столицу с очередным снижением температуры воздуха. 30-31 июля и 1-2 августа столбики термометров не поднимутся выше +19...+23 градусов.
Напомним, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+25°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+24°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+27°... +15°