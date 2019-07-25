Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине

До конца текущей недели в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

В начале следующей недели в Украине ожидается новая волна похолодания.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

По ее информации, в ближайшие дни в Украине метеорологические условия не претерпят особых изменений. В течение 26-28 июля в большинстве областей Украины пройдут локальные кратковременные дожди, местами с грозами.

Самой комфортной предполагается погода в конце недели в южной части Украины - будет много солнца, будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха в течение дня +26...+29 градусов, при более сильном солнечном нагреве местами до +30 градусов.

На остальной территории Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+27 градусов.

А вот в начале следующей недели в Украине снова похолодает. Температура воздуха днем снизится до +18...+23 градусов. Однако южная часть Украины будет принадлежать жаркой воздушной массе, там ожидается +26...+30 градусов. И только 1 августа снижение температуры воздуха дойдет и до южных регионов.

В Киеве до конца текущей недели будет умеренно тепло, дневная температура воздуха достигнет +23...+27 градусов. Вероятны дожди с локальными грозами. Осадки будут чередоваться с солнечными просветлением, но все же влажная погода будет доминировать.

Начало следующей недели придет в столицу с очередным снижением температуры воздуха. 30-31 июля и 1-2 августа столбики термометров не поднимутся выше +19...+23 градусов.

Напомним, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.