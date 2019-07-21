На Киев надвигается гроза

В Гидрометцентре также объявили штормовое предупреждение на завтра, 22 июля.

В Киеве до конца суток 21 июля гроза / Фото УНИАН

В Киеве и Киевской области во второй половине дня с удержанием до конца суток 21 июля ожидается гроза.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как сообщал Погода.УНИАН, в понедельник, 22 июля 2019 года, почти по всей Украине ожидаются дожди с грозами, однако все равно будет жарко.

При этом в Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 22 июля и предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.