Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)

На западе и севере пройдут дожди, на юге и востоке сохранится жаркая погода.

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По данным УНИАН Погода, завтра, 2 июля, в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода.

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Погода в Украине на завтра. В восточных областях завтра жарко. Температура днем +32°...+35°. В целом без осадков, лишь на Харьковщине возможны дожди.

Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, также ждет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +39°. Ночью +18°...+21°.

В западных областях завтра будет дождь. Без осадков будет только на Львовщине, Ривненщине и Волыни. Температура днем будет достигать +31°, ночью до +19°.

На севере столбики термометров поднимутся до +28°. В Житомирской и Сумской областях возможны дожди с грозами. Ночью 14°...16° тепла.

В некоторых центральных регионах также пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +35°. Ночью +16...+19°.

По данным Укргидрометцентра, в западных и северных областях объявили штормовое предупреждение. В то же время в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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"2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град (1 уровень опасности, желтый). 1-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно народному прогнозу, 2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.

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