Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)
На западе и севере пройдут дожди, на юге и востоке сохранится жаркая погода.
По данным УНИАН Погода, завтра, 2 июля, в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода.
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
Погода в Украине на завтра. В восточных областях завтра жарко. Температура днем +32°...+35°. В целом без осадков, лишь на Харьковщине возможны дожди.
Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, также ждет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +39°. Ночью +18°...+21°.
В западных областях завтра будет дождь. Без осадков будет только на Львовщине, Ривненщине и Волыни. Температура днем будет достигать +31°, ночью до +19°.
На севере столбики термометров поднимутся до +28°. В Житомирской и Сумской областях возможны дожди с грозами. Ночью 14°...16° тепла.
В некоторых центральных регионах также пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +35°. Ночью +16...+19°.
По данным Укргидрометцентра, в западных и северных областях объявили штормовое предупреждение. В то же время в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Журналисты подсчитали, во сколько украинцам обходится борьба с жарой (видео)
"2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град (1 уровень опасности, желтый). 1-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Согласно народному прогнозу, 2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+32°... +20°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+34°... +17°
- Киев+34°... +21°
- Кировоград+33°... +20°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+33°... +18°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +21°
- Ровно+33°... +18°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+32°... +18°
- Харьков+31°... +21°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+35°... +18°
- Черновцы+34°... +19°
- 13:58 Жара в Европе отступает