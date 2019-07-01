В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (карта)

09:05, 1 июля 2019
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В восточных, южных и большинстве центральных областей объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности / фото ГСЧС
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности / фото ГСЧС

Сегодня из-за жаркой погоды в большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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По данным Укргидрометцентра, в восточных, южных и большинстве центральных областей объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности. В Винницкой, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях уровень пожарной опасности - желтый.

"1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине температура поднимется до +35°.

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Теги: #пожарная опасность
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