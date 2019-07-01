В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (карта)
В восточных, южных и большинстве центральных областей объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.
Сегодня из-за жаркой погоды в большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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По данным Укргидрометцентра, в восточных, южных и большинстве центральных областей объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности. В Винницкой, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях уровень пожарной опасности - желтый.
"1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине температура поднимется до +35°.
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