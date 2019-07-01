Мексиканский город засыпало градом, слой льда достигает метровой высоты (фото, видео)

Из-за непогоды повреждены несколько сотен автомобилей и помещений.

Мексиканский город Гвадалахара накрыл мощный град. Ледовые сугробы местами достигали метровой высоты.

Улицы буквально покрыты грязными ледяными потоками, говорится в сюжете ТСН. Из-за непогоды повреждены несколько сотен автомобилей и зданий.

На дороги выехала специальная снегоуборочная техника, чтобы расчистить город от льда.

Как сообщал УНИАН, на грузинском курорте внезапно выпал снег.