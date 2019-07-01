Мексиканский город засыпало градом, слой льда достигает метровой высоты (фото, видео)
Из-за непогоды повреждены несколько сотен автомобилей и помещений.
Мексиканский город Гвадалахара накрыл мощный град. Ледовые сугробы местами достигали метровой высоты.
Улицы буквально покрыты грязными ледяными потоками, говорится в сюжете ТСН. Из-за непогоды повреждены несколько сотен автомобилей и зданий.
На дороги выехала специальная снегоуборочная техника, чтобы расчистить город от льда.
Мексиканский город Гвадалахара накрыл мощный град
Как сообщал УНИАН, на грузинском курорте внезапно выпал снег.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+32°... +19°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+34°... +16°
- Киев+33°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+33°... +17°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+36°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+33°... +17°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+29°... +19°
- Тернополь+32°... +18°
- Харьков+29°... +20°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+32°... +17°
- Черновцы+34°... +18°
Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:55 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей