На грузинском курорте внезапно выпал снег (фото)

По словам местных жителей, они не помнят, чтоб в этой местности снег выпадал в июле.

В Грузии выпал снег / фото gurianews

На горном курорте Бахмаро в Грузии, сегодня, 1 июля, выпал снег.

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Об этом сообщает местное информационное агентство Gurianews, публикуя фото заснеженного курорта.

Сообщается, что снег начался вчера и продолжился сегодня утром. Директор курорта Давид Саджая заявил, что ни он, ни люди более старшего возраста не помнят, чтоб снег в этом регионе выпадал в июле.

По его словам, в настоящее время на курорте много отдыхающих. "Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались", — сказал Саджая.

gurianews

Как сообщал УНИАН, в конце июня Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров.