В Украине ожидают более +30°: синоптики предупредили об опасности пожаров

17:20, 30 июня 2019
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1 июля дневная температура воздуха в ряде областей будет достигать +33°.

В Украину возвращается жара / фото УНИАН
В Украину возвращается жара / фото УНИАН

В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается до +33°C. В связи с этим в ряде областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу, начало недели пройдет без осадков, с переменной облачностью. Днем температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской области и на юге будет достигать +31...+33°C, а на востоке - до +29°C.

Учитывая погодные условия, в Украине возрастет опасность возникновения пожаров.

Так, сегодня, 30 июня, предупреждение распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля - на восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

Как сообщал УНИАН, с понедельника в Украину возвращается солнечная и сухая погода.

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Теги: #погода#жара#непогода в Украине
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