В Украине ожидают более +30°: синоптики предупредили об опасности пожаров
1 июля дневная температура воздуха в ряде областей будет достигать +33°.
В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается до +33°C. В связи с этим в ряде областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Согласно прогнозу, начало недели пройдет без осадков, с переменной облачностью. Днем температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской области и на юге будет достигать +31...+33°C, а на востоке - до +29°C.
Учитывая погодные условия, в Украине возрастет опасность возникновения пожаров.
Так, сегодня, 30 июня, предупреждение распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля - на восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области.
Как сообщал УНИАН, с понедельника в Украину возвращается солнечная и сухая погода.
Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+23°... +15°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+23°... +14°
- Луганск+23°... +13°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+25°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+20°... +15°
- Ровно+28°... +18°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+21°... +13°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+22°... +14°
- Херсон+24°... +17°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+24°... +14°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+29°... +16°