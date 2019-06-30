В Украину на несколько дней возвращается жара – синоптик
Уже третьего июля температура снизится.
С понедельника в Украину возвращается солнечная и сухая погода, в первый день июля температура поднимется до отметки в +30 градусов.
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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко. Впрочем, по ее словам, жара продержится 2 июля, а уже третьего июля температура снизится.
«В Киеве понедельник будет жарким, сегодня вдыхаем, а выдыхаем уже третьего июля, когда температура воздуха снова снизится», – предупредила она.
Ранее сообщалось, что в результате длительной жары с рекордными температурами в Европе погибли уже восемь человек.
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