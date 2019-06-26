Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта
27 июня грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области.
Завтра в Украину придет атмосферный фронт циклона "Отто", который принесет с собой дожди, грозы и другие атмосферные явления.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты - перед фронтом +30° и за +30°, а в тылу фронта +16°...+19° - то и в отдельных районах его прохождения по Украине вероятны сильные ливни, град и шквалы", - написала синоптик.
По ее словам, завтра, 27 июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и Одесской области. На Востоке и значительной части Юга будет преобладать сухая погода.
После прохождения фронта, в пятницу, жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20°...+25°.
"Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие - голова, сосудистые болезни, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью", - предупредила Диденко.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+29°... +19°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+30°... +21°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+29°... +20°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+29°... +18°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+30°... +19°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+30°... +17°