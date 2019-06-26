Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта

12:28, 26 июня 2019
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27 июня грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Завтра в Украину придет атмосферный фронт циклона "Отто", который принесет с собой дожди, грозы и другие атмосферные явления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты - перед фронтом +30° и за +30°, а в тылу фронта +16°...+19° - то и в отдельных районах его прохождения по Украине вероятны сильные ливни, град и шквалы", - написала синоптик.

По ее словам, завтра, 27 июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и Одесской области. На Востоке и значительной части Юга будет преобладать сухая погода.

После прохождения фронта, в пятницу, жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20°...+25°.

"Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие - голова, сосудистые болезни, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью", - предупредила Диденко.

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Теги: #дождь#погода в Украине
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