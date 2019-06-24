Синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада
Уже на выходных дневная температура воздуха упадет до +18°... +23°.
В конце этой недели в Украину ворвется долгожданная прохлада. Температура воздуха упадет до +18°... +23° днем.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
По ее словам, в течение недели в Украине сохранится жаркая погода, а уже в пятницу температура постепенно начнет снижаться.
"Жара еще будет хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина. Попытается в четверг, 27 июня, снова залезть на трон, снова кратковременно припечет, но ничто уже ей не поможет глобально. Потому что в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20°...+27°, а затем до +18°...+23°", - говорится в сообщении.
Из Украины жара перенесется в страны Европы, где, по прогнозам, температура воздуха достигнет 40° тепла.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье температура ночью в некоторых областях опустится до +8°.
Погода в Украине
- Винница+27°... +18°
- Днепр+28°... +21°
- Донецк+28°... +20°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+27°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+29°... +19°
- Луганск+33°... +21°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+30°... +21°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+25°... +19°