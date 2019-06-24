Синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада

Уже на выходных дневная температура воздуха упадет до +18°... +23°.

В конце недели в Украину придет долгожданная прохлада / фото УНИАН

В конце этой недели в Украину ворвется долгожданная прохлада. Температура воздуха упадет до +18°... +23° днем.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в течение недели в Украине сохранится жаркая погода, а уже в пятницу температура постепенно начнет снижаться.

"Жара еще будет хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина. Попытается в четверг, 27 июня, снова залезть на трон, снова кратковременно припечет, но ничто уже ей не поможет глобально. Потому что в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20°...+27°, а затем до +18°...+23°", - говорится в сообщении.

Из Украины жара перенесется в страны Европы, где, по прогнозам, температура воздуха достигнет 40° тепла.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье температура ночью в некоторых областях опустится до +8°.