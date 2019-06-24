Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°
Ночью столбики термометров опустятся до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Киеве без осадков, столбики термометров поднимутся до +30°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +30°, вечером - до +26°. Ночью столбики термометров опустятся до +19°.
Ветер северо-восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июня, в Украине в большинстве областей без осадков, температура до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +18°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +21°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +20°
- Луганск+33°... +21°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +21°
- Одесса+34°... +23°
- Полтава+31°... +20°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+31°... +18°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+34°... +21°
- Херсон+31°... +21°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+31°... +17°
- Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:59 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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