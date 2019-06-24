Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°

Ночью столбики термометров опустятся до +19°.

Сегодня в Киеве сохранится жаркая погода / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Киеве без осадков, столбики термометров поднимутся до +30°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +30°, вечером - до +26°. Ночью столбики термометров опустятся до +19°.

Ветер северо-восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июня, в Украине в большинстве областей без осадков, температура до +34°.

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