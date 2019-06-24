Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°

08:30, 24 июня 2019
15
0

Ночью столбики термометров опустятся до +19°.

Сегодня в Киеве сохранится жаркая погода / фото УНИАН
Сегодня в Киеве сохранится жаркая погода / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Киеве без осадков, столбики термометров поднимутся до +30°.

Когда спадет жара в Киеве и уменьшатся вредные примеси в воздухе - в ГСЧС дали прогноз

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +30°, вечером - до +26°. Ночью столбики термометров опустятся до +19°.

Ветер северо-восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июня, в Украине в большинстве областей без осадков, температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Киеве
Читайте также
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°
В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный ветер В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный ветер
Грозы и шквалы: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий Грозы и шквалы: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий
На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов
В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта) В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
59 %
751 мм
2.9 м/с
7 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять