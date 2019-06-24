Жара не отступает: сегодня в большинстве областей Украины без осадков, температура до + 34° (карта)

В некоторых центральных областях возможны дожди.

Сегодня в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 июня в Украине сохранится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +34°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

В большинстве западных регионов облачно. Температура до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°.

В некоторых центральных областях возможны дожди. Температура воздуха поднимется до +33°.

Погода в Украине на 24 июня / фото УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает укорачиваться день. Варфоломей и Варвара у дня украли, а ночи добавили.

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