Жара не отступает: сегодня в большинстве областей Украины без осадков, температура до + 34° (карта)
В некоторых центральных областях возможны дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 июня в Украине сохранится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +34°.
В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
В большинстве западных регионов облачно. Температура до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°.
В некоторых центральных областях возможны дожди. Температура воздуха поднимется до +33°.
Согласно народному прогнозу, 24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает укорачиваться день. Варфоломей и Варвара у дня украли, а ночи добавили.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +18°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +21°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +20°
- Луганск+33°... +21°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +21°
- Одесса+34°... +23°
- Полтава+31°... +20°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+31°... +18°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+34°... +21°
- Херсон+31°... +21°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+31°... +17°
- Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:59 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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