Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

13:00, 20 июня 2019
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На следующей неделе жара в Украине ослабнет.

На следующей неделе в Украине спадет жара / фото УНИАН
На следующей неделе в Украине спадет жара / фото УНИАН

До конца текущей недели погода в Украине будет жаркой, а со следующей недели ожидается изменение температурного режима.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

На этой неделе максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+35 градусов. На востоке и на Днепропетровщине может быть еще жарче. Ночью в Украине температура воздуха составит 18-24 градуса тепла, в Карпатах местами 12-18 градусов тепла.

В западных областях 22-23 июня температура воздуха снизится до +24...+28 градусов.

Кратковременные дожди с грозами до 23 июня наиболее вероятны в западной части Украины. Дожди могут переходить в сильные ливни. Локально ожидаются шквалы и град.

Синоптик сообщает, что на следующей неделе в Украине ожидается изменение температурного режима.

Так, 25-26 июня, начиная с западных областей, в Украине жара ослабнет. Температура воздуха в дневные часы понизится до +23...+28 градусов. На юге Украины и в восточной части ослабление жары предполагается 27-28 июня.

На следующей неделе кратковременные дожди пройдут преимущественно в западных областях и на севере Украины.

В Киеве до конца текущей недели продлится жара, которая даже усилится. Температура воздуха в течение дня составит +30...+34 градуса. Существенные осадки маловероятны.

В понедельник и вторник, 25-26 июня, в столице еще будет жарко, а с 26 июня начнется ослабление жары. Температура воздуха снизится в дневные часы до +23...+26 градусов. Кроме того, в столице увеличится вероятность дождей с грозами. При грозах возможны шквалы и даже град.

Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#жара
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