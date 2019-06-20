Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе жара в Украине ослабнет.
До конца текущей недели погода в Украине будет жаркой, а со следующей недели ожидается изменение температурного режима.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
На этой неделе максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+35 градусов. На востоке и на Днепропетровщине может быть еще жарче. Ночью в Украине температура воздуха составит 18-24 градуса тепла, в Карпатах местами 12-18 градусов тепла.
В западных областях 22-23 июня температура воздуха снизится до +24...+28 градусов.
Кратковременные дожди с грозами до 23 июня наиболее вероятны в западной части Украины. Дожди могут переходить в сильные ливни. Локально ожидаются шквалы и град.
Синоптик сообщает, что на следующей неделе в Украине ожидается изменение температурного режима.
Так, 25-26 июня, начиная с западных областей, в Украине жара ослабнет. Температура воздуха в дневные часы понизится до +23...+28 градусов. На юге Украины и в восточной части ослабление жары предполагается 27-28 июня.
На следующей неделе кратковременные дожди пройдут преимущественно в западных областях и на севере Украины.
В Киеве до конца текущей недели продлится жара, которая даже усилится. Температура воздуха в течение дня составит +30...+34 градуса. Существенные осадки маловероятны.
В понедельник и вторник, 25-26 июня, в столице еще будет жарко, а с 26 июня начнется ослабление жары. Температура воздуха снизится в дневные часы до +23...+26 градусов. Кроме того, в столице увеличится вероятность дождей с грозами. При грозах возможны шквалы и даже град.
Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+29°... +20°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +19°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+30°... +17°
- Черновцы+30°... +18°