Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах, граде и сильном ветре

Объявлен "желтый" уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Синоптик рассказала о причинах аномальной жары в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 20 июня в западных областях местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности "желтый").

Напомним, в четверг, 20 июня, в Украине солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.