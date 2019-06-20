Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах, граде и сильном ветре
Объявлен "желтый" уровень опасности.
В четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 20 июня в западных областях местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности "желтый").
Напомним, в четверг, 20 июня, в Украине солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.
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