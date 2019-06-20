В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 июня, в Украине ожидается солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
На западе Украины ожидаются дожди с грозами. Температура до +30°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 20 июня день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+29°... +20°
- Кировоград+30°... +18°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+33°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+31°... +21°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+30°... +17°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:79 %
Давление:745 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:46 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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