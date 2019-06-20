В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:05, 20 июня 2019
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На юге температура до +33°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 июня, в Украине ожидается солнечная погода, температура до +33°, местами возможны дожди с грозой.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.

Прогноз на 20 июня / УНИАН
Прогноз на 20 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 июня день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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