Вторая ночь подряд в Киеве бьет рекорды жары

16:13, 15 июня 2019
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Сегодня в Киевской области ожидаются грозы.

Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу, 15 июня 2019 года не опустилась ниже 22,2 градуса тепла / фото УНИАН
Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу, 15 июня 2019 года не опустилась ниже 22,2 градуса тепла / фото УНИАН

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на субботу вновь побила температурный рекорд.

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«По данным наблюдений метеорологической станции ЦГО им. Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на субботу, 15 июня 2019року не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 года превышен на 2,3 градуса. Несмотря на очень теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для этого дня», – сообщается на сайте обсерватории.

Сегодня в Киевской области ожидаются грозы. Как сообщает Укргидрометцентр, в Киевской области в ближайшее время  с удержанием до конца суток гроза.

Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Ранее сегодня ГСЧС предупредила о вероятном повышении загрязнения воздуха над украинской столицей, уровень которого кое-где уже превышен в несколько раз. Этому способствует жаркая безветренная погода с высоким давлением, что, как прогнозирует ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, сохранится до 18 июня.

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Теги: #Киев#погода
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