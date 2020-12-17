Галь Гадот врывается спасать киносезон 2020 / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

Что в кино с 17 декабря: долгожданная «Чудо-женщина 1984», история реального Рокки и другие премьеры недели

Марина Григоренко
08:27, 17 декабря 2020
16 мин. 130

Декабрь – традиционно «горячая» пора в кинотеатрах, ведь прокатчики рассчитывают за праздники собрать неплохую кассу. И хотя 2020 год полностью изменил правила кинорынка, зритель все равно не остался без громкой декабрьской премьеры. Невероятно, но до кинотеатров в этом году все же добралась вторая часть приключений Чудо-женщины. Мы уже посмотрели новинку и готовы без спойлеров поделиться первыми впечатлениями. На что еще пойти в кино с 17 декабря, пока кинотеатры не закрыли на локдаун, читайте в обзоре УНИАН.

Чудо-женщина 1984 / Диво-жінка 1984 / Wonder Woman 1984 (США, 2020)

Супергеройский экшн «Чудо-женщина 1984» с шикарной Галь Гадот входил в число самых ожидаемых премьер 2020 года. Изначально DC Films планировал выпустить свой очередной фильм в рамках медиафраншизы «Расширенная вселенная DC» летом 2020 года, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Премьеру несколько раз переносили, и в итоге многие фанаты утратили всякую надежду увидеть в 2020 году продолжение приключений амазонки Дианы Принс в нашем мире.

Однако в конце ноября появились хорошие новости: дистрибьютор Warner Bros. Pictures все же решил выпустить фильм в прокат под Рождество – 25 декабря. Причем не просто в кинотеатрах, но и параллельно на стриминговом сервисе HBO Max. Да, таковы реалии 2020 года… COVID-2019 практически похоронил кинотеатры, в то время как стриминговые сервисы наоборот поднялись. А потому все больше кинокомпаний стараются параллельно с кинотеатрами выпускать свои фильмы онлайн.

В тех же странах, где HBO Max не работает – а среди них и Украина, премьеру фильма «Чудо-женщина 1984» в кинотеатрах решили устроить на неделю раньше – уже с 16 декабря 2020 года. А потому еще вчера самые нетерпеливые украинцы уже имели возможность посмотреть новинку. Среди них и корреспондент УНИАН, которые теперь готов по горячим следам без спойлеров поделиться своими первыми впечатлениями.

Начну с краткой предыстории. Хотя в детстве я фанатела от Бэтмена с Майклом Китоном, а позже с удовольствием смотрела первые две части нолановской трилогии «Темный Рыцарь» (третья часть мне уже как-то не зашла), вскоре из лагеря поклонников DC я переметнулась к их главным конкурентам из Marvel. Конечно, я смотрела все фильмы из «Расширенной вселенной DC» ради спортивного интереса, а это: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Лига Справедливости», «Аквамен», «Шазам!» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Но фактически ни один из них меня не впечатлил так сильно, как та же марвеловская «Сага Бесконечности».

Да, у DC все тоже красиво снято, любимые персонажи комиксов, хорошие актеры. Но вот только с сюжетом как-то не очень – и злодеи какие-то блеклые, и мотивация героев совершенно непонятная, а порой вообще отсутствует. Вспомните хотя бы невнятный конфликт Бэтмена с Суперменом, который разгорелся совершенно нелепо из-за мелочи и также нелепо завершился. «Отряд самоубийц» по факту вышел не таким эпичным проектом, как он себя позиционировал. В первой «Чудо-женщине» все шло вполне неплохо до того момента, пока бесстрашная амазонка не размякла при виде первого же мужчины, которого она увидела в своей жизни. Сюжет «Лиги справедливости» я вообще не помню. А «эмансипация» Харли Квин в итоге получилась сопливой историей кучки слабовольных женщин, страдающих из-за мужчин, о чем подробнее можно почитать в нашем обзоре. Разве что «Аквамен» вышел вполне неплохим, и то главным образом потому, что его стилистика подозрительно походила на марвеловскую.

В общем, как вы уже поняли, по поводу «Чудо-женщины 1984» у меня изначально не было завышенных ожиданий. Просто хотелось получить яркое зрелище и хорошо провести время, учитывая тот факт, что 2020 год практически не радовал нас блокбастерами на большом экране. Артхаус – это конечно хорошо, но развлекательное кино, во время просмотра которого не нужно искать глубинные смыслы, нам тоже нужно, особенно в столь нелегкие в психологическом плане времена. Потому на фильм я шла с правильным настроем просто расслабиться и получить удовольствием, и это было совершенно правильным решением. Советую вам последовать моему примеру. 

Итак. Картину поставила Пэтти Дженкинс, работавшая и над первой частью «Чудо-женщины» 2017 года выпуска. Также на ее счету оскароносная криминальная драма «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли и несколько сериальных проектов, включая «Убийство» и «Имя мне ночь».

Роль Чудо-женщины вновь исполнила израильская актриса Галь Гадот (франшиза «Форсаж», «Шпионы по соседству», «Смерть на Ниле») – безусловно, невероятно красивая женщина и хорошая актриса. Но вот ее модельные данные мне всегда несколько резонировали с образом бесстрашной воительницы, которая с раннего детства проходила нещуточную физическую подготову и принимала участие в битвах. Она отлично смотрится в «не костюмированной» части фильма – благо, в 1984 это большая часть экранного времени, но в костюме супергероини все же не совсем убедительно. Скажем так, амазонки из массовки в начале фильма, явно спортсменки, смотрелись куда более реалистично.

Галь Гадот в роли Чудо-женщины / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

К слову, о костюмах Чудо-женщины. Если раньше Галь Гадот облачали в осовремененный, но совершенно непрактичный традиционный костюм «как в комиксах» с мегакороткой юбкой и декольте без бретелек (странно, что она не теряла его в бою), то теперь у нее появилась новая золотая броня с крыльями и с историей. Это было эффектно.

Новая броня Чудо-женщины / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

Отдельное внимание хочется уделить образу Дианы Принс в мирской жизни. Шикарная, что тут скажешь. Хоть события фильма и происходили в 80-е на фоне всех этих ярких причудливых нарядов и декораций, сама Диана оставалась женственной и утонченной, и невероятно стильной.

И о других персонажах. В картину вернулся любовный интерес Дианы Принс из первой части – военный герой Стив Тревор в исполнении Криса Пайна (серия фильмов «Звездный путь», «Джек Райан: Теория хаоса», «Любой ценой»), которого вроде как уже «похоронили». Честно говоря, после просмотра трейлера я несколько огорчилась из-за его возвращения, мол, опять будут отвлекать от сюжета романтикой. Впрочем, за исключением парочки лирических отступлений, авторам все же удалось избежать слишком слащавого сюжета. Наоборот, Стив даже добавил немного живости.

Во второй части вернулся якобы погибший любовный интерес Дианы Принс / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

Также в фильме вновь появились Конни Нильсон («Адвокат Дьявола», «Последняя любовь на Земле», «Нимфоманка») и Робин Райт («Форрест Гамп», «Белый олеандр», «Карточный домик»), сыгравшие верховных амазонок на родине Дианы – Темискире. Впрочем, открывающая фильм сцена с их участием, вероятно, была вставлена скорее для эффектной картинки, ведь переломного влияния на общий сюжет она не имела. Только хронометража добавила фильму, длящимуся более 2 часов, которые, справедливости ради, довольно незаметно пролетели.

Главные антагонисты - Гепарда и Максвелл Лорд / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

А теперь об антагонистах. Их в фильме двое. Во-первых, это эпатажный теле-бизнесмен Максвелл Лорд, создавший что-то наподобие финансовой пирамиды. Его сыграл чилийско-американский актер Педро Паскаль, который довольно долго играл преимущественно второстепенных персонажей во многих популярных американских сериалах. Настоящий прорыв в его карьере произошел после ролей Оберина Мартелла в «Игре престолов» и Хавьера Пеньи в «Нарко». Ну а окончательно звездный статус за ним закрепила главная роль в «Мандалорце». В «Чудо-женщине 1984» он предстал в совершенно новом образе.

Во-вторых, это Барбара Энн Минерва / Гепарда, работабщая в том же музее, что и Диана Принс, и восхищающаяся своей коллегой. Ее роль исполнила Кристен Уиг, которую украинский зритель больше знает по комедийным ролям – «Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями», «Зачинщики». Забавно, что в мифологии Минерва – древнеримская богиня мудрости и войны. Вот мудрость – это точто не о нашей героине.

Кристен Уиг в роли Гепарды / кадр из фильма «Чудо-женщина 1984»

Я не буду слишком раскрывать характеры антигероев, чтобы лишний раз не спойлерить. Скажу лишь одно: их решили сделать более человечными, чем принято в комиксах, и это скорее даже хорошо. Они обычные люди, которые считают, что мир был к ним несправедлив, их обижали и не замечали. И в кои-то веки у героев DC есть мотивация, хоть и приземленная, но вполне правдоподобная. 

В принцпе весь фильм «Чудо-женщина 1984» создатели решили сделать более приближенным к реальности, попутно добавив немного морали и социального контекста. Даже сама Диана Принс, живущая в нашем мире обычной жизнью и время от времени в образе героини помогающая людям на улицах, представлена обычной женщиной, которая страдает от одиночества и боится, что больше никогда не встретит свою любовь. 

Сама картинна, как по мне, вышла даже больше в духе Индианы Джонса, чем классического фильма по комиксу. По факту, непрерывно где-то час фильма прошел без намека на комиксы – можно было даже в какой-то момент подумать, что перед нами приключенческий фильм в духе «Мумии».

Вердикт. Фильм «Чудо-женщина 1984» точно нужно смотреть всем, кто соскучился по кино на большом экране. Это говорю я как человек, который скептически относится к последним фильмам DC. Да, местами наивно и примитивно. Да, местами графика хромает. Да, финальный костюм Гепарды больше похож на драную кошку. Но в целом снято стильно и красиво, герои неплохо прописаны, как для DC. Даже юмора добавили, а два с лишним часа экранного времени пролетают на одном дыхании. В целом, фильм получился заметно лучше первой части. Тем более, кто знает, когда в кинотеатры вернутся остальные блокбастеры... Главное, не воспринимайте фильм слишком серьезно. Ведь развлекательное кино на то и развлекательное. 

А напоследок небольшой спойлер: фильм дает неплохое объеснение тому, почему 2020 год таким суровым выдался...

ПС: там есть одна небольшая сцена после титров.

Сказка старого мельника / Казка старого мельника (Украина, 2020)

Как обычно бывает при выходе масштабных проектов – не многие прокатчики хотят выпускать одновременно с ними другие фильмы. Так произошло и на этой неделе. Хотя до локдауна, когда кинотеатры будут вынуждены закрыться, осталось всего-то пару недель и, казалось бы, прокатчики завалят зрителя предложениями, на деле помимо «Чудо-женщины» на этой неделе выходит всего несколько новых фильмов. Один из них – украинский фэнтези «Сказка старого мельника». Это такая себе предрождественская сказка с народным украинским колоритом в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Основной сюжет фильма рассказывается от лица старого мельника, рассказывающего сказки детишкам у костра. В одной из них бурсак Коля отправляется к некому господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. И в пути Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, а сам господин Адам находится в плену. Коля и Кристина решают освободить заключенных и землю от нечисти, но для этого им придется пройти сквозь многие испытания, одно из которых может оказаться им не по силам.

К слову, картина, снятая при поддержке Госкино за целых 25 миллионов гривень, собрала внушительное количество звезд украинского кино и театра – Ада Роговцева, Ирма Витовская, Владимир Горянский, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие.

Бесславные крепостные / Безславні кріпаки (Украина, 2020)

Еще одна украинская новинка в прокате – приключенческая комедия Безславні кріпаки. Формально фильм выходит в прокат только на следующей неделе, однако уже с 17 декабря можно будет попасть на допремьерные показы в некоторых кинотеатрах. Уже по названию понятно, что авторы фильма серьезно вдохновлялись работами Квентина Тарантино. Достаточно посмотреть трейлер – и в глаза бросаются «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». А еще много крови и специфический юмор.

Описание сюжета довольно пестрое. В далеком 1844 году, спасаясь от преследования императора Японии, на территорию Украины попадает самурай. Случайно он знакомится с молодым Тарасом Шевченко, которого решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа. В общем, зрителя ждет то еще зрелище.

Гол! / Strike (Великобритания, 2018)

Нашлась на этой неделе и новинка для самых маленьких зрителей – как никак, День святого Николая на подходе. Анимационный фильм «Гол!» британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте, ведь он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Дебошир / The Brawler (США, 2018)

И еще одна премьера недели – биографическая криминальная драма «Дебошир». Фильм расскажет реальную историю американского боксера с украинскими корнями Чака Уэпнера. Боец-тяжеловес начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. В ходе этого легендарного боя Уэпнер сумел отправить Али в нокдаун, несмотря на то, что перед боем он оценивался букмекерами как соперник, неспособный оказать легендарному боксеру значительную конкуренцию. Именно карьера Уэпнера послужила основой для фильмов с Сильвестром Сталлоне о Рокки Бальбоа.

«Реальный Рокки», как его до сих пор называют, прожил невероятную жизнь, состоящую из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее, отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, тюрьма, победы и поражения – все это реальная история легенды.

Главную роль в картине сыграл Зак Макгоуэн, известный в первую очередь по сериалам «Бесстыдники», «Черные паруса» и «Агенты Щ. И. Т.». Также он появился в фильмах «Терминатор: Да придет спаситель», «Миссия спасения 2: Точка удара» и «Дракула». Роль жены боксера Линды сыграла звезда начала нулевых Эми Смарт («Крысиные бега», «Трасса 60», «Дорожное приключение»).

Фестиваль кино о музыке и культуре INTRO / Фестиваль кіно про музику та культуру INTRO

В кинотеатре «Жовтень» с 17 по 20 декабря пройдет фестиваль кино о музыке и культуре INTRO от KyivMusicFilm и Goethe-Institut. Зрителям покажут пять документальных фильмов производства Германии, а также Ирландии и Австрии, в которых основной акцент будет сделан именно на музыке и культурных феноменах. «Сон Макса Рихтера» познакомит зрителей с известным композитором-автором саундтреков к знаменитым голливудским фильмам. «Когда я думаю о Германии ночью» окунет в мир немецкого техно. «Поднимая волны: искусство звука в кино» – это увлекательная история эволюции звука в кино. «Пи Джей Харви: A Dog Called Money» – совместная работа певицы Пи Джей Харви и военного корреспондента Симуса Мерфи об их путешествии по Афганистану и Косово в поисках нового материала. «Невозможный проект» – фильм о попытках спасти последнюю в мире фабрику Polaroid.

И другие фильмы в кинотеатрах с 17 декабря

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: сенсация европейского «Оскара» – датская трагикомедия «Еще по одной» с Мадсом Миккельсоном, авантюрная комедия «Афера по-голливудски» с легендами кино Робертом Де Ниро, Томми Ли Джонсом и Морганом Фриманом, покорившая европейские кинофестивали чешско-украинская военная драма «Раскрашенная птица», ретроспективные показы «Гарри Поттера» и другие.

***

С 8 января 2021 года в Украине начнет действовать жесткий карантин, который минимум на две недели закроет кинотеатры. А потому, если вы все же хотите посмотреть на большом экране киноновинки, советуем вам успеть до этого времени.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: трейлеркинокинотеатркомиксыпогода в Киеве
Новости партнеров
загрузка...

Нравится ли Вам сайт?
Оставьте свое мнение

+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности