Что в кино с 17 декабря: долгожданная «Чудо-женщина 1984», история реального Рокки и другие премьеры недели

Декабрь – традиционно «горячая» пора в кинотеатрах, ведь прокатчики рассчитывают за праздники собрать неплохую кассу. И хотя 2020 год полностью изменил правила кинорынка, зритель все равно не остался без громкой декабрьской премьеры. Невероятно, но до кинотеатров в этом году все же добралась вторая часть приключений Чудо-женщины. Мы уже посмотрели новинку и готовы без спойлеров поделиться первыми впечатлениями. На что еще пойти в кино с 17 декабря, пока кинотеатры не закрыли на локдаун, читайте в обзоре УНИАН.

Чудо-женщина 1984 / Диво-жінка 1984 / Wonder Woman 1984 (США, 2020)

Супергеройский экшн «Чудо-женщина 1984» с шикарной Галь Гадот входил в число самых ожидаемых премьер 2020 года. Изначально DC Films планировал выпустить свой очередной фильм в рамках медиафраншизы «Расширенная вселенная DC» летом 2020 года, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Премьеру несколько раз переносили, и в итоге многие фанаты утратили всякую надежду увидеть в 2020 году продолжение приключений амазонки Дианы Принс в нашем мире.

Однако в конце ноября появились хорошие новости: дистрибьютор Warner Bros. Pictures все же решил выпустить фильм в прокат под Рождество – 25 декабря. Причем не просто в кинотеатрах, но и параллельно на стриминговом сервисе HBO Max. Да, таковы реалии 2020 года… COVID-2019 практически похоронил кинотеатры, в то время как стриминговые сервисы наоборот поднялись. А потому все больше кинокомпаний стараются параллельно с кинотеатрами выпускать свои фильмы онлайн.

В тех же странах, где HBO Max не работает – а среди них и Украина, премьеру фильма «Чудо-женщина 1984» в кинотеатрах решили устроить на неделю раньше – уже с 16 декабря 2020 года. А потому еще вчера самые нетерпеливые украинцы уже имели возможность посмотреть новинку. Среди них и корреспондент УНИАН, которые теперь готов по горячим следам без спойлеров поделиться своими первыми впечатлениями.

Начну с краткой предыстории. Хотя в детстве я фанатела от Бэтмена с Майклом Китоном, а позже с удовольствием смотрела первые две части нолановской трилогии «Темный Рыцарь» (третья часть мне уже как-то не зашла), вскоре из лагеря поклонников DC я переметнулась к их главным конкурентам из Marvel. Конечно, я смотрела все фильмы из «Расширенной вселенной DC» ради спортивного интереса, а это: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Лига Справедливости», «Аквамен», «Шазам!» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Но фактически ни один из них меня не впечатлил так сильно, как та же марвеловская «Сага Бесконечности».

Да, у DC все тоже красиво снято, любимые персонажи комиксов, хорошие актеры. Но вот только с сюжетом как-то не очень – и злодеи какие-то блеклые, и мотивация героев совершенно непонятная, а порой вообще отсутствует. Вспомните хотя бы невнятный конфликт Бэтмена с Суперменом, который разгорелся совершенно нелепо из-за мелочи и также нелепо завершился. «Отряд самоубийц» по факту вышел не таким эпичным проектом, как он себя позиционировал. В первой «Чудо-женщине» все шло вполне неплохо до того момента, пока бесстрашная амазонка не размякла при виде первого же мужчины, которого она увидела в своей жизни. Сюжет «Лиги справедливости» я вообще не помню. А «эмансипация» Харли Квин в итоге получилась сопливой историей кучки слабовольных женщин, страдающих из-за мужчин, о чем подробнее можно почитать в нашем обзоре. Разве что «Аквамен» вышел вполне неплохим, и то главным образом потому, что его стилистика подозрительно походила на марвеловскую.

В общем, как вы уже поняли, по поводу «Чудо-женщины 1984» у меня изначально не было завышенных ожиданий. Просто хотелось получить яркое зрелище и хорошо провести время, учитывая тот факт, что 2020 год практически не радовал нас блокбастерами на большом экране. Артхаус – это конечно хорошо, но развлекательное кино, во время просмотра которого не нужно искать глубинные смыслы, нам тоже нужно, особенно в столь нелегкие в психологическом плане времена. Потому на фильм я шла с правильным настроем просто расслабиться и получить удовольствием, и это было совершенно правильным решением. Советую вам последовать моему примеру.

Итак. Картину поставила Пэтти Дженкинс, работавшая и над первой частью «Чудо-женщины» 2017 года выпуска. Также на ее счету оскароносная криминальная драма «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли и несколько сериальных проектов, включая «Убийство» и «Имя мне ночь».

Роль Чудо-женщины вновь исполнила израильская актриса Галь Гадот (франшиза «Форсаж», «Шпионы по соседству», «Смерть на Ниле») – безусловно, невероятно красивая женщина и хорошая актриса. Но вот ее модельные данные мне всегда несколько резонировали с образом бесстрашной воительницы, которая с раннего детства проходила нещуточную физическую подготову и принимала участие в битвах. Она отлично смотрится в «не костюмированной» части фильма – благо, в 1984 это большая часть экранного времени, но в костюме супергероини все же не совсем убедительно. Скажем так, амазонки из массовки в начале фильма, явно спортсменки, смотрелись куда более реалистично.

К слову, о костюмах Чудо-женщины. Если раньше Галь Гадот облачали в осовремененный, но совершенно непрактичный традиционный костюм «как в комиксах» с мегакороткой юбкой и декольте без бретелек (странно, что она не теряла его в бою), то теперь у нее появилась новая золотая броня с крыльями и с историей. Это было эффектно.

Отдельное внимание хочется уделить образу Дианы Принс в мирской жизни. Шикарная, что тут скажешь. Хоть события фильма и происходили в 80-е на фоне всех этих ярких причудливых нарядов и декораций, сама Диана оставалась женственной и утонченной, и невероятно стильной.

И о других персонажах. В картину вернулся любовный интерес Дианы Принс из первой части – военный герой Стив Тревор в исполнении Криса Пайна (серия фильмов «Звездный путь», «Джек Райан: Теория хаоса», «Любой ценой»), которого вроде как уже «похоронили». Честно говоря, после просмотра трейлера я несколько огорчилась из-за его возвращения, мол, опять будут отвлекать от сюжета романтикой. Впрочем, за исключением парочки лирических отступлений, авторам все же удалось избежать слишком слащавого сюжета. Наоборот, Стив даже добавил немного живости.

Также в фильме вновь появились Конни Нильсон («Адвокат Дьявола», «Последняя любовь на Земле», «Нимфоманка») и Робин Райт («Форрест Гамп», «Белый олеандр», «Карточный домик»), сыгравшие верховных амазонок на родине Дианы – Темискире. Впрочем, открывающая фильм сцена с их участием, вероятно, была вставлена скорее для эффектной картинки, ведь переломного влияния на общий сюжет она не имела. Только хронометража добавила фильму, длящимуся более 2 часов, которые, справедливости ради, довольно незаметно пролетели.

А теперь об антагонистах. Их в фильме двое. Во-первых, это эпатажный теле-бизнесмен Максвелл Лорд, создавший что-то наподобие финансовой пирамиды. Его сыграл чилийско-американский актер Педро Паскаль, который довольно долго играл преимущественно второстепенных персонажей во многих популярных американских сериалах. Настоящий прорыв в его карьере произошел после ролей Оберина Мартелла в «Игре престолов» и Хавьера Пеньи в «Нарко». Ну а окончательно звездный статус за ним закрепила главная роль в «Мандалорце». В «Чудо-женщине 1984» он предстал в совершенно новом образе.

Во-вторых, это Барбара Энн Минерва / Гепарда, работабщая в том же музее, что и Диана Принс, и восхищающаяся своей коллегой. Ее роль исполнила Кристен Уиг, которую украинский зритель больше знает по комедийным ролям – «Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями», «Зачинщики». Забавно, что в мифологии Минерва – древнеримская богиня мудрости и войны. Вот мудрость – это точто не о нашей героине.

Я не буду слишком раскрывать характеры антигероев, чтобы лишний раз не спойлерить. Скажу лишь одно: их решили сделать более человечными, чем принято в комиксах, и это скорее даже хорошо. Они обычные люди, которые считают, что мир был к ним несправедлив, их обижали и не замечали. И в кои-то веки у героев DC есть мотивация, хоть и приземленная, но вполне правдоподобная.

В принцпе весь фильм «Чудо-женщина 1984» создатели решили сделать более приближенным к реальности, попутно добавив немного морали и социального контекста. Даже сама Диана Принс, живущая в нашем мире обычной жизнью и время от времени в образе героини помогающая людям на улицах, представлена обычной женщиной, которая страдает от одиночества и боится, что больше никогда не встретит свою любовь.

Сама картинна, как по мне, вышла даже больше в духе Индианы Джонса, чем классического фильма по комиксу. По факту, непрерывно где-то час фильма прошел без намека на комиксы – можно было даже в какой-то момент подумать, что перед нами приключенческий фильм в духе «Мумии».

Вердикт. Фильм «Чудо-женщина 1984» точно нужно смотреть всем, кто соскучился по кино на большом экране. Это говорю я как человек, который скептически относится к последним фильмам DC. Да, местами наивно и примитивно. Да, местами графика хромает. Да, финальный костюм Гепарды больше похож на драную кошку. Но в целом снято стильно и красиво, герои неплохо прописаны, как для DC. Даже юмора добавили, а два с лишним часа экранного времени пролетают на одном дыхании. В целом, фильм получился заметно лучше первой части. Тем более, кто знает, когда в кинотеатры вернутся остальные блокбастеры... Главное, не воспринимайте фильм слишком серьезно. Ведь развлекательное кино на то и развлекательное.

А напоследок небольшой спойлер: фильм дает неплохое объеснение тому, почему 2020 год таким суровым выдался...

ПС: там есть одна небольшая сцена после титров.

Сказка старого мельника / Казка старого мельника (Украина, 2020)

Как обычно бывает при выходе масштабных проектов – не многие прокатчики хотят выпускать одновременно с ними другие фильмы. Так произошло и на этой неделе. Хотя до локдауна, когда кинотеатры будут вынуждены закрыться, осталось всего-то пару недель и, казалось бы, прокатчики завалят зрителя предложениями, на деле помимо «Чудо-женщины» на этой неделе выходит всего несколько новых фильмов. Один из них – украинский фэнтези «Сказка старого мельника». Это такая себе предрождественская сказка с народным украинским колоритом в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Основной сюжет фильма рассказывается от лица старого мельника, рассказывающего сказки детишкам у костра. В одной из них бурсак Коля отправляется к некому господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. И в пути Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, а сам господин Адам находится в плену. Коля и Кристина решают освободить заключенных и землю от нечисти, но для этого им придется пройти сквозь многие испытания, одно из которых может оказаться им не по силам.

К слову, картина, снятая при поддержке Госкино за целых 25 миллионов гривень, собрала внушительное количество звезд украинского кино и театра – Ада Роговцева, Ирма Витовская, Владимир Горянский, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие.

Бесславные крепостные / Безславні кріпаки (Украина, 2020)

Еще одна украинская новинка в прокате – приключенческая комедия Безславні кріпаки. Формально фильм выходит в прокат только на следующей неделе, однако уже с 17 декабря можно будет попасть на допремьерные показы в некоторых кинотеатрах. Уже по названию понятно, что авторы фильма серьезно вдохновлялись работами Квентина Тарантино. Достаточно посмотреть трейлер – и в глаза бросаются «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». А еще много крови и специфический юмор.

Описание сюжета довольно пестрое. В далеком 1844 году, спасаясь от преследования императора Японии, на территорию Украины попадает самурай. Случайно он знакомится с молодым Тарасом Шевченко, которого решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа. В общем, зрителя ждет то еще зрелище.

Гол! / Strike (Великобритания, 2018)

Нашлась на этой неделе и новинка для самых маленьких зрителей – как никак, День святого Николая на подходе. Анимационный фильм «Гол!» британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте, ведь он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Дебошир / The Brawler (США, 2018)

И еще одна премьера недели – биографическая криминальная драма «Дебошир». Фильм расскажет реальную историю американского боксера с украинскими корнями Чака Уэпнера. Боец-тяжеловес начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. В ходе этого легендарного боя Уэпнер сумел отправить Али в нокдаун, несмотря на то, что перед боем он оценивался букмекерами как соперник, неспособный оказать легендарному боксеру значительную конкуренцию. Именно карьера Уэпнера послужила основой для фильмов с Сильвестром Сталлоне о Рокки Бальбоа.

«Реальный Рокки», как его до сих пор называют, прожил невероятную жизнь, состоящую из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее, отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, тюрьма, победы и поражения – все это реальная история легенды.

Главную роль в картине сыграл Зак Макгоуэн, известный в первую очередь по сериалам «Бесстыдники», «Черные паруса» и «Агенты Щ. И. Т.». Также он появился в фильмах «Терминатор: Да придет спаситель», «Миссия спасения 2: Точка удара» и «Дракула». Роль жены боксера Линды сыграла звезда начала нулевых Эми Смарт («Крысиные бега», «Трасса 60», «Дорожное приключение»).

Фестиваль кино о музыке и культуре INTRO / Фестиваль кіно про музику та культуру INTRO

В кинотеатре «Жовтень» с 17 по 20 декабря пройдет фестиваль кино о музыке и культуре INTRO от KyivMusicFilm и Goethe-Institut. Зрителям покажут пять документальных фильмов производства Германии, а также Ирландии и Австрии, в которых основной акцент будет сделан именно на музыке и культурных феноменах. «Сон Макса Рихтера» познакомит зрителей с известным композитором-автором саундтреков к знаменитым голливудским фильмам. «Когда я думаю о Германии ночью» окунет в мир немецкого техно. «Поднимая волны: искусство звука в кино» – это увлекательная история эволюции звука в кино. «Пи Джей Харви: A Dog Called Money» – совместная работа певицы Пи Джей Харви и военного корреспондента Симуса Мерфи об их путешествии по Афганистану и Косово в поисках нового материала. «Невозможный проект» – фильм о попытках спасти последнюю в мире фабрику Polaroid.

И другие фильмы в кинотеатрах с 17 декабря

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: сенсация европейского «Оскара» – датская трагикомедия «Еще по одной» с Мадсом Миккельсоном, авантюрная комедия «Афера по-голливудски» с легендами кино Робертом Де Ниро, Томми Ли Джонсом и Морганом Фриманом, покорившая европейские кинофестивали чешско-украинская военная драма «Раскрашенная птица», ретроспективные показы «Гарри Поттера» и другие.

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С 8 января 2021 года в Украине начнет действовать жесткий карантин, который минимум на две недели закроет кинотеатры. А потому, если вы все же хотите посмотреть на большом экране киноновинки, советуем вам успеть до этого времени.

Марина Григоренко

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