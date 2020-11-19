В странах, где отсутствует онлайн-сервис HBO Max, премьера продолжения супергеройского фильма с Галь Гадот в главной роли состоится 16 декабря.

Студия Warner Bros. объявила, что сиквел фильма "Чудо-женщина" выйдет в декабре одновременно и в кинотеатрах, и на HBO Max.

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В странах, где отсутствует онлайн-сервис HBO Max, премьера продолжения супергеройского фильма с Галь Гадот в главной роли состоится 16 декабря. В то же время прокат в Украине запланирован на 24 декабря.

Такое решение было принято, чтобы зритель мог сам выбрать удобный для него формат, не опасаясь угрозы здоровью из-за коронавируса, передает 112.ua.

Режиссером картины выступила Пэтти Дженкинс. Действие сиквела разворачивается через 70 лет после событий первой части. Кроме Галь Гадот, в фильме снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Кристен Уиг в роли Гепарды, Педро Паскаль - Макс Лорд, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты.

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Автор: УНИАН