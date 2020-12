Успеть в кино до локдауна: трагикомедия «Еще по одной», авантюрная комедия «Афера по-голливудски» и другие премьеры 10 декабря

В предвкушении нового локдауна украинские кинопрокатчики решили до конца декабря выпустить в массы как можно больше фильмов, немало из которых месяц назад пришлось снять с проката из-за карантина выходного дня. А потому 10 декабря на «больших экранах» появятся больше десятка новых кинолент самых разнообразных масштабов и жанров. Там и комедия с легендами Голливуда, и семейный фэнтези с Анджелиной Джоли, и долгожданный релиз датской трагикомедии с Мадсом Миккельсоном, и еще многое другое. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Еще по одной / Ще по одній / Druk (Дания, 2020)

Датская трагикомедия «Еще по одной» в Украине была впервые показана на Неделе кинокритики в конце октября 2020 года и должна была выйти в широкий прокат 11 ноября, но в итоге была перенесена из-за карантина выходного дня. В центре сюжета картины – четверо учителей средней школы, которые решили на себе проверить, действительно ли ежедневные алкогольные возлияния повышают работоспособность. Постепенно этот эксперимент вышел из-под контроля.

Режиссером картины выступил датчанин Томас Винтерберг («Торжество», «Охота», «Вдали от обезумевшей толпы»), который в 90-х годах прошлого века совместно с Ларсом фон Триером выпустил манифест «Догма 95», положивший начало целому авангардному кинематографическому движению. Главная его цель – оппонировать «определенным тенденциям» в сегодняшнем кино. Уже один этот факт привлекает внимание к персоне Винтерберга.

А еще у картины первоклассный актерский состав. Главные роли исполнили Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Охота», «Доктор Стрэндж»), а также Томас Бо Ларсен, Ларс Рант и Магнус Миллан – все четверо были отмечены наградой за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм также был включен в программу Каннского фестиваля 2020 года, отмененного в итоге из-за пандемии коронавируса (и, вероятно, рассчитывал получить там награды и овации). В общем, киногурманам рекомендуется.

Афера по-голливудски / Афера по-голлівудськи / The Comeback Trail (США, 2020)

Еще один ожидаемый релиз осени 2020 года – авантюрная комедия Джорджа Галло (сценарист «Успеть до полуночи», «Плохие парни») под названием «Афера по-голливудски» с участием лауреатов премии «Оскар» Роберта Де Ниро («Крестный отец», «Таксист», «Сердце Ангела», «Анализируй это»), Томми Ли Джонса («Беглец», «Люди в черном», «Старикам тут не место», «Первый мститель»), Моргана Фримана («Побег из Шоушенка», «Семь», «Пока не сыграл в ящик», а также – Зака Браффа («Клиника», «Горе-творец»), Эмиля Хирша («В диких условиях», «Однажды в Голливуде») и Эдди Гриффина («Звезда родилась», «Очень страшное кино 3»).

По сюжету комедии, не очень успешный продюсер фильмов категории "Б" (Роберт Де Ниро) решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы, которая только на бумаге кажется очень простой: взять небольшой залог у босса мафии (Морган Фриман) на покрытие расходов, ведь надо сделать вид, что следующий фильм – абсолютно реальный, нанять актера-ветерана, который уже одной ногой на могиле (Томми Ли Джонс), подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку.

Однако не особо изысканный план с треском проваливается: когда мужественный актер потрясающе выполняет все трюки, племянник горе-мошенника (Зак Брафф) начинает понимать – что-то тут нечисто, мафия требует денег, а «вишенкой на торте» становится бывший подопечный, а теперь настоящая акула кинобизнеса (Эмиль Хирш), который норовит забрать из-под носа самый гениальный сценарий, который герой Де Ниро когда-либо держал в руках.

Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес / Пітер Пен і Аліса в країні чудес / Come Away (Великобритания, США, 2020)

Семейный фэнтези «Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес», как можно догадаться по названию, представляет собой своеобразный микс двух хорошо известных сказок. По задумке авторов фильма, прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер – в Неверленд, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованной от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать.

Фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес» собрал великолепный актерский состав: Анджелина Джоли («Малифисента», «Прерванная жизнь», «Джиа», франшиза «Лара Крофт»), Дэвид Ойелово («Соловей», «Соединенное королевство», «Опасный бизнес»), Майкл Кейн («Начало», «Правила виноделов», «Тихий американец», «Інтерстеллар», «Kingsman: Секретная служба», франшиза «Темный рыцарь»), Анна Ченселлор («Одноклассницы», «Аббатство Даунтон», «Корона»).

Режиссером картины выступила лауреат премии «Оскар» за анимационный блокбастер «Отважная» Бренда Чапман, одна из самых влиятельных авторов в анимационном жанре, первая женщина, которая стала режиссером высокобюджетного мультфильма («Принц Египта»). Также на ее счету сценарии к оригинальным «Королю Льву» и «Красавице и Чудовищу». Теперь она дебютирует в игровом кино с оригинальной интерпретацией знакомых историй об Алисе и Питере Пэне.

Раскрашенная птица / Пофарбоване пташеня / Nabarvené ptáče (Чехия, Словакия, Украина)

Военная драма чешско-словацко-украинского производства «Раскрашенная птица» год назад наделала много шума в Европе. Премьера фильма состоялась в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля, где он получил награду в категории «Борьба за права детей». После этого фильм был показан еще на многих европейских кинофестивалях, где собрал немало наград и номинаций.

Сюжет картины возвращает зрителей во времена Второй мировой войны. Желая спасти своего ребенка от преследований евреев, родители отправляют его в деревню в Восточной Европе. Однако жившая там тетя мальчика неожиданно умирает, и он вынужден начать скитания через дикий и враждебный мир, в котором действуют лишь местные законы. Ребенок борется за свое выживание, свою душу и собственное будущее. В своих мытарствах мальчик последовательно попадает: к знахарке, мельнику, птицелову, «партизанам», на расстрел к немецким солдатам, видит расстрел бегущих с поезда евреев, в гестапо, к католическому священнику, самогонщику, рыбачке, советским солдатам, детдом, чтобы в конечном итоге наконец встретиться со своим отцом.

Фильм собрал немало мировых звезд первой величины в актерском составе, что большая удача для восточноевропейского кино – Стеллан Скарсгард («Танцующая в темноте», «Мама миа!», «Тор», «Мстители», «Девушка с татуировкой дракона»), Удо Кир («Печать дьявола», «Медея», «Европа», «Джонни Мнемоник», «Нимфоманка», «Железное небо»), Харви Кейтель («Таксист», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Отель «Гранд Будапешт», «Ирландец»), Джулиан Сэндз («Чернокнижник», «Девушка с татуировкой дракона», «Готэм», «Декстер»).

И другие фильмы в кинопрокате с 10 декабря

Также 10 октября в украинский кинопрокат выходит сатирическая комедия «Селфи» / «Селфі» / Selfie (Франция, 2019). Фильм рассказывает о комических и диких судьбах людей на грани нервного срыва, живущих в мире, где цифровые технологии вторглись в жизнь настолько, что некоторые люди могут сломаться.

Еще одна европейская комедия в репертуаре кинотеатров на этой неделе – «Спрячь бабушку в холодильнике» / «Сховай бабусю в холодильнику» / Metti la nonna in freezer (Италия, 2018). Главный герой картины – неподкупный налоговый полицейский Симоне, который во время очередного расследования влюбляется в молодую художницу Клаудию. Девушка содержит свою мастерскую благодаря пенсии бабушки – как и многие молодые итальянцы, живущие на деньги старших родственников. Когда бабушка внезапно умирает, Клаудия с помощью своих подруг решает пойти на отчаянный шаг, чтобы продолжить получать пенсию.

Любителей боевиков может заинтересовать кинолента «Небесный огонь» / «Вогняне небо» / Skyfire (Китай, 2019) от режиссера «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Неудержимые 2» Саймона Уэста. По сюжету, еще ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей – стала сейсмологом, однако с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой ученых Сяомэн приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнется новое извержение, и райский островок превратится в море огня.

Для самых маленьких зрителей подойдет канадский анимационный фэнтези «Новые приключения в стране Оз» / «Нові пригоди в країні Оз» / The Steam Engines of Oz (Канада, 2018). По сюжету, страна Оз навсегда изменилась при правлении Железного дровосека. Изумрудный город занимает все больше территорий, а львы и жевуны оказались изгнанными. Пришло время все исправить, но кто сможет пойти против порядка, навязанного Железным дровосеком и бросить вызов его армии?

Ну а любителей пощекотать нервишки ждет сразу три новинки. Комедийный ужастик «Оборотень» / «Перевертень» / The Wolf of Snow Hollow (США, 2020) перенесет зрителей в небольшой горный городок, столкнувшийся с настоящим ужасом: каждый раз в полнолуние здесь находят трупы жестоко замученных людей. За расследование берется офицер Маршал, который даже не подозревает, что это дело поколеблет его представление о добре и зле.

В центре сюжета мистического триллера «Пробужденный» / «Пробуджений» / Awoken (Австралия, 2019) – студентка-медик Карла, которая пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек не может уснуть пока не умрет, устраивает его в секретную научную лабораторию. Во время проведения не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует куда более зловещая причина его недуга.

Фильм ужасов «Шкатулка дьявола» / «Скриня диявола» / The Jack in the Box (Великобритания, 2019) расскажет историю американского историка, который приезжает в британскую глубинку, чтобы поработать куратором музея. Там он случайно находит и открывает древнюю шкатулку, таким образом освободив нечто ужасное.

И уже по традиции, на больших экранах покажут еще одну часть «поттерианы» – шестую по счету ленту «Гарри Поттер и Принц-полукровка» / «Гаррі Поттер і Напівкровний Принц» / Harry Potter and the Half-Blood Prince (Великобритания, США, 2009). Волан-де-Морт вернулся, и теперь от этого страдает не только мир волшебников, но и мир людей. Впереди у юных волшебников и преподавателей Хогвардса – новый битвы.

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: документальный фильма «Ваш Василь», украинская военная драма «Мать Аппостолов», комедии «Дублерша» и «Суперинтеллект», японский фильм ужасов «Звонок. Последняя страница», драма «Дримлэнд», научно-фантастический триллер «Грань времени» и другие.

Марина Григоренко

