Фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" появится в украинских кинотеатрах с 26 августа 2021 года.

Шведская актриса и бывшая балерина Алисия Викандер быстро покорила Голливуд в прошлом десятилетии благодаря способности быть одновременно идеальной "девушкой из прошлого" и очень современной фам-фаталь. И это были два самых популярных образа в Голливуде во время ее восхождения к славе.

Уже совсем скоро лауреат премии "Оскар" за драму "Девушка из Дании" возвращается на большие экраны в фэнтези "Легенда о зеленом рыцаре", где Викандер неожиданно исполняет сразу две женские роли. Поэтому мы вместе с "Вольга Украина" решили вспомнить пять наиболее ярких и неординарных ролей в карьере звезды.

"Королевский роман", реж. Никола Арсель, 2012 год

В центре этой прославленной исторической драмы – отношения юной королевы Каролины, английской принцессы и жены датского короля Кристиана VII, с придворным врачом и советником Иоганном Струэнзе. Влиятельного сановника сыграл Мадс Миккельсен, а Каролину – юная Алисия Викандер, для которой этот фильм стал настоящим прорывом на большую сцену. Картина получила несколько призов Берлинского кинофестиваля, а Викандер – сотни восторженных отзывов за свою уверенную игру на грани невинности, отчаяния и невероятного магнетизма. Юная актриса не потерялась на фоне Мадса Миккельсен – один этот факт привлек всеобщее внимание к Алисии Викандер.

"Из машины", реж. Алекс Гарленд, 2015 год

Фантастическая картина Алекса Гарленда, писателя, который стал сценаристом, а в итоге – и режиссером, стала без всяких сомнений, одним из самых громких жанровых проектов 2010-х. Лаконичное, закрытое пространство, всего несколько актеров, трое из которых играют ключевые роли – Оскар Айзек, Алисия Викандер и Донал Глисон. Фильм, который вполне мог стать "очередным из" ряда проектов об искусственном интеллекте, безусловно, вышел за рамки шаблонов, благодаря искусной игре героев, где центральная сила постоянно смещается в сторону того или иного персонажа. Как результат – номинация на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и победа в номинации за лучшие визуальные эффекты, чего мало кто ожидал от фильма со скромным бюджетом в 15 млн долларов. И хотя в том году стараниями студии Universal Викандер получила "Оскар" за драму "Девушка из Дании", свой настоящий актерский мастер-класс она продемонстрировала именно в "Из машины" в роли Авы – работа, которая то ли девушка-ребенок, то роковой злодей.

"Агенты UNCLE", реж. Гай Ричи, 2015 год

Алисия Викандер идеально вписалась в эту шпионскую комедийную эскападу Гая Ричи, ни в коем случае не теряясь на фоне коллег Генри Кавилла и нынешнего героя скандалов Арми Хаммера. Немного капризная девушка на миссии – это то, что всегда украшает классические шпионские фильмы, а уж если она еще и прекрасно справляется с автомобилями и не теряет хладнокровия в самых неожиданных моментах – то цены нет такой союзнице. К сожалению, несмотря на положительные отзывы, сборы фильма в целом по миру были довольно разочаровывающими. Что печально, ведь поклонникам определенно хотелось продолжения.

"Расхитительница гробниц: Лара Крофт", реж. Руар Утеуг, 2018 год

В апреле 2016 года стало известно, что новой Ларой Крофт станет лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер. Многие поклонники фильмов с Анджелиной Джоли выражали свой протест, в то время как фаны новой версии игры о молодости Лары, наоборот, находили Викандер идеальным кандидатом на роль расхитительницы гробниц. Актриса взялась за тренировки, превратив себя за год в настоящего атлета. И ее актерская работа была принята на ура, - на контрасте реалистичных реакций на проблемы и угрозы, с которыми сталкивается героиня, с Харрисоном Фордом в "Индиане Джонсе", который всегда играл пусть и очень "крутого", но все-таки мужчину, а не супергероя , чьи эмоции всегда заперты внутри. К сожалению, сам фильм не соответствовал актерской игре Викандер и получил смешанные отзывы, а студия до сих пор не может утвердить сценарий сиквела, не желая повторения ситуации. Тем не менее, в недавнем интервью актриса подтвердила, что работа продолжается.

"Легенда о Зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури, 2021 год

Прекрасно осознавая широкий актерский диапазон Викандер и ее способность лаконично выражать нужные эмоции и с легкостью изменять акценты, культовый американский режиссер Дэвид Лоури написал сразу две роли для актрисы в своем фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре". Она играет и простолюдинку Ессель – любимую племянника короля Артура молодого Гавейна, девушку, которая просто любит и хочет быть рядом, и загадочную Леди, которую Гавейн встречает в замке ее мужа – лорда Бертилака. В отличие от Ессель, у Леди есть свои планы на Гавейна и она явно знает слишком много о нем. Алисия Викандер с легкостью переключается с одного на другой противоположный женский характер, за что по праву отстаивает свое звание актрисы-хамелеона, способного сыграть если не все, то почти все.

Фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" появится в украинских кинотеатрах с 26 августа 2021 года.

Автор: Марина Григоренко