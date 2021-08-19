Что посмотреть на выходных: много украинского кино и триллер с Хью Джекманом в стиле Нолана

На этой неделе, в преддверье 30-й годовщины Независимости Украины, кинопрокатчики решили поддержать отечественного производителя, а потому большая часть новинок в кинотеатрах – украинские фильмы. Это и подборка "Новое украинское кино", и триллер "Посторонний", и анимационный фильм "Гулливер возвращается". Также в кинотеатрах покажут научно-фантастический триллер с Хью Джекманом от соавтора "Мира Дикого запада". Онлайн, тем временем, стартуют сериалы "Девять совсем незнакомых людей" с Николь Кидман и "Чепелуэйт" с Эдриеном Броуди. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 19 августа

Накануне 30-го Дня Независимости Украины в отечественный кинопрокат вполне ожидаемо выйдет сразу несколько фильмов украинского производство. Зрителей ждут как новинки, так и проверенные временем киноленты.

В частности, с сегодняшнего дня в украинских кинотеатрах стартует проект "Новое украинское кино", в рамках которого на больших экранах покажут подборку из семи знаковых украинских фильмов, созданных в независимой Украине и признанных за рубежом и на родине.

В частности, зрители смогут посмотреть ленту "Племя" (2014) Мирослава Слабошпицкого, с которой началась история признания украинского кино на крупных международных фестивалях – картина получила сразу три из четырех возможных наград, включая Гран-при, на неделе критики Каннского кинофестиваля 2014. Криминальная драма, снятая на языке жестов, рассказывает о юноше, который попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация под названием "Племя". Парень пытается занять свое место в иерархии школы и участвует в нескольких ограблениях. Но когда он встречает свою любовь, ему приходится нарушить неписанные законы племени.

Также будет продемонстрирован призер Каннского кинофестиваля и претендент от Украины на "Оскар" 2018 году – фильм "Донбасс" (2018) Сергея Лозницы. Это тринадцать коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях – от трагедии до комического фарса. "Зеленые человечки" не могут вспомнить названия своего "родного городка, здесь рядом", а немецкого журналиста на блокпосту встречают криком "Фашиста поймали!". Здесь празднуют свадьбу и устраивают уличные расправы, экспроприируют на благо "республик" машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов. Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

Фильм "Домой" (2019) Наримана Алиева – участник Канн, обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендент от Украины на "Оскар" в 2019 году. Лента рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (2019), кроме обретения призов кинофестивалей в Карловых Варах и Одессе, стала также настоящим зрительским хитом, продержавшись в прокате семь недель, а также выходя в повторный прокат. Лента рассказывает о молодом звукорежиссере-фрилансере Вадиме, который, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Антиутопическая драма "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича – украинский претендент на "Оскар" в 2020 году, призер Венецианского кинофестиваля. События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Покажут также документальную ленту Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" (2020). Этот фильм стал призером американского кинофестиваля "Сандэнс", а также победителем национального и международного конкурсов Docudays UA. Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Мама и дети проводят дни за увлечениями, играют на различных музыкальных инструментах и даже снимают сами фильмы о своей жизни во время войны.

Анимационный фильм "Виктор_Робот" (2020) Анатолия Лавренишина – обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля, лучший анимационный фильм 2020 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" и хит Чилдрен Кинофеста. Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. В ленте звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Марьяны Головко и Марка Галаневича ("ДахаБраха"), Антона Слепакова ("Вагоновожатые"). Композитор ленты – Антон Байбаков. Песня "Пола-ла-ла" (группа Dakh Daughters, София Байбакова, музыка – Антон Байбаков, слова – Марыся Никитюк) отмечена "Золотой Дзыгой" 2021 как Лучшая песня.

Еще одна отечественная новинка кинопроката на этой неделе – детективно-мистический триллер "Посторонний" (Украина, 2019) от режиссера Дмитрия Томашпольского. Картина начала свою фестивальную кампанию в далеком 2019 году, получив на всевозможных фестивалях более десятка наград, однако до украинских кинотеатров добралась лишь сейчас.

По сюжету фильма, команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления, тогда как пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Расследовать эти странные события поручают инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. Параллельно инспектору придется выяснить, кем она является на самом деле.

Кроме того, с 19 августа в украинских кинотеатрах стартуют показы приключенческого анимационного фильма "Гулливер возвращается" (Украина, 2021) для всей семьи. Это первый украинский мультфильм, процесс производства которого максимально соответствует стандартам легендарной американской компании Disney. Процесс создания мультфильма контролировал режиссер анимации Тони Бонилла, который работает в Walt Disney Studios (большое интервью с ним можно почитать на УНИАН). Мультфильм уже был презентован в Берлине в рамках кинофестиваля Berlinale и получил многочисленные положительные отзывы, а также принял участие в крупнейшем мировом кинорынке Marche du Film в Каннах.

Интересно, что мультфильм, который поставил режиссер Илья Максимов, был снят на английском языке, а вот озвучивали его под украинский прокат уже позже. Дублировали главных персонажей Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, а также Евгений Кошевой, Станислав Боклан и Александр Пикалов.

По сюжету мультфильма, снятого на основе знаменитого романа Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера", путешественника Гулливера приглашают вернуться в Лилипутию, которую он в свое время спас от вражеского флота соседей. Впереди героя и его верных друзей ждут захватывающие приключения.

Будет в украинском кинопрокате на этой неделе и несколько иностранных новинок. В частности, на экраны выйдет научно-фантастический триллер "Реминисценция" / Reminiscence (США, 2021), главные роли в котором исполнили Хью Джекман ("Люди Икс", "Престиж", "Отверженные") и Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима", "Девушка в поезде", "Величайший шоумен").

В центре сюжета фильма, события которого развиваются в недалеком будущем – частный детектив-одиночка Николас Баннистер. Он живет в Майами, наполовину затопленном поднимающимся уровнем моря и является экспертом в опасном деле – он предлагает клиентам возможность пережить любые воспоминания, которые они пожелают. Однако его жизнь меняется, когда он встречает обворожительную Мэй. Вскоре их отношения превращаются в страстную любовную интригу. Но когда воспоминания другого клиента вовлекают Мэй в серию насильственных преступлений, Баннистер должен окунуться в темный мир прошлого, чтобы раскрыть правду о женщине, в которую он влюбился.

Режиссером фильма выступила американка Лиза Мэй, являющаяся одним из создателей нашумевшего научно-фантастического сериала канала HBO "Мир Дикого запада". Она же перетянула в свой будущий фильм несколько актеров из сериала, среди которых Тэнди Ньютон и Анджела Сарафян.

Интересный факт – Лиза Мэй уже много лет замужем за режиссером и сценаристом Джонатаном Ноланом, который приходится родным братом одному из самых влиятельных режиссеров современности, мастеру зрелищной научной-фантастике Кристоферу Нолану. Вместе братья работали над сценариями к таким фильмам, как "Престиж" (где также сыграл Хью Джекман), "Темный рыцарь" и "Интерстеллар"). Тем временем критики, уже посмотревшие "Реминисценцию", довольно тепло приняли фильм, отметив заметное сходство картины с работами Ноланов.

Также с 19 августа в украинский прокат выйдет триллер "Полночь в высокой траве" / Midnight in the Switchgrass (США, 2021) с Брюсом Уиллисом ("Крепкий орешек", "Пятый элемент", "Армагеддон"), Эмилем Хиршем ("В диких условиях", "Однажды в… Голливуде", "Афера по-голливудски") и Меган Фокс ("Трансформеры", "Зеровилль"). Второстепенную роль в фильме исполнил репер Колсон Бэйкер ("Грязь", "Птичий короб", "Проект "Сила"), более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Именно на сьемках этого фильма познакомились Фокс и Бейкер, чей роман уже второй год не сходит со страниц таблоидов.

Сценарий фильма основан на реальной истории самого опасного серийного убийцы Техаса. Агент ФБР Карл Хелтер и его напарница Ребекка Ломбарди пытаются накрыть сеть торговцев людьми, однако вскоре они понимают, что их дело пересекается с многолетним расследованием серийных убийств. Они объединяются с агентом правоохранительных органов Департамента Флориды Байроном Кроуфордом, который уже много лет занимается этим делом. Но вскоре Ребекка сама оказывается в лапах у маньяка, и теперь у ее напарников есть всего несколько часов, чтобы собрать воедино последние улики и положить конец печально известному "Убийце на стоянке грузовиков".

В США фильм вышел на месяц раньше, чем в Украине, и получил не самые лучшие отзывы. Критики раскритиковали сюжет, похвалив лишь актерскую игру Меган Фокс. Однако отметили, что фильм вполне может подойти тем, кто любит истории о серийных убийцах, но не ждет от сюжета чего-то революционного.

Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах покажут подборку короткометражек "Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни" (Италия, 2021). Зрителей ждут лучшие итальянские короткометражные фильмы, которые приняли участие во множестве итальянских и европейских фестивалей, включая 77-й Венецианский кинофестиваль. Это трогательные, смешные и важные картины, рассказывающие об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, маленького борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего мира, грузинского разносчика пиццы и многих других.

Что нового онлайн с 19 августа

На стриминговых сервисах на этой неделе также ожидаются премьеры громких сериальных новинок. Так, на Hulu еще 18 августа вышли первые три эпизода драматического мини-сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Nine Perfect Strangers (США, 2021), собравшего звездный актерский состав – Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг, Майкл Шеннон, Бобби Каннавале, Реджина Холл и другие.

Действие сериала разворачивается в элитном пансионате в глухом уголке Австралии, куда приезжают девять человек. Директор пансионата Маша (Николь Кидман) обещает исцеление тела и души. Каждый из гостей хочет забыть свое мрачное прошлое, но получится это не у всех.

Тем временем на Netflix 20 августа выйдут шесть эпизодов нового мини-сериала в жанре трагикомедия "Кафедра" / The Chair (США, 2021), главную роль в котором исполнила звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Убивая Еву" Сандра О.

События сериала разворачиваются в крупном американском университете, где главой кафедры впервые становится цветная женщина. Теперь ей необходимо соответствовать головокружительным требованиям и высоким ожиданиям факультета английского языка, переживающего не лучшие времена.

Кроме того, 20 августа на Netflix состоится премьера боевика "Малышка" / Sweet Girl (США, 2021) с Джейсоном Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Граница") в главной роли. Фильм расскажет о мужчине, ведущем борьбу против фармкомпании, частично виновной в смерти его жены. Однако в процессе поисков правды герой окажется вовлечен в смертельную схватку, которая поставит под угрозу не только его жизнь, но и безопасность его дочери.

Ну а 22 августа канал Epix выпустит первый эпизод мистического триллера "Чепелуэйт" / Chapelwaite (США, 2021), снятого по мотивам рассказа "короля ужасов" Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" (1978). Главную роль в сериале исполнил Эдриен Броуди ("Пианист", "Отель "Гранд Будапешт", "Французский вестник").

События сериала происходят в США в 1850-е годы, когда после смерти своей жены отставной капитан Чарлз Бун переезжает с детьми в фамильный особняк Чепелуэйт в штате Мэн (а где же еще могут развиваться события у Кинга?). В мрачном поместье ему предстоит изучить историю своей семьи и вступить в борьбу с темными силами, контролирующими здание. В этом герою поможет гувернантка его детей Ребекка Морган, которая хочет написать о тайнах Чепелуэйта роман.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter