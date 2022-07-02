Марина Григоренко
Кадр из фильма "Тор: Любовь и Гром" / фото Marvel Studios

Топ-10 фильмов июля: "Тор: Любовь и Гром", "Еж Соник 2", "Миньоны" и "Серый человек"

09:07, 02.07.2022
12 мин. 282

Июль обещает порадовать киноманов долгожданными новинками на любой вкус как на "больших", так и на "малых" экранах. Так, в кинотеатрах покажут супергеройский фильм "Тор: Любовь и Гром" от Тайки Вайтити, приключенческую комедию "Затерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом, европейский фестивальный хит "Худший человек на свете", анимационно-игровой фильм "Еж Соник 2" и мультфильм "Миньоны: Становление Злодея", а онлайн состоится долгожданная премьера шпионского боевика "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку 10 самых ожидаемых фильмов июля 2022 года в кинотеатрах и онлайн.

Принцесса

(The Princess (США, 1 июля 2022 года, онлайн)

Эта фэнтези-экшн-комедия расскажет о красивой, но своенравной принцессе, которая отказывается выходить замуж за социопата, с которым ее решили сосватать. В итоге девушку похищают и запирают в замке ее отца, тогда как обиженный жених намерен во чтобы то ни стало получить трон. Принцесса решает защитить семью и спасти королевство.

Главную роль в фильме исполнила Джоуи Кинг, известная по ролям в "Будке поцелуев", "Фарго", "Зеровилле", "Заклятии" и предстоящему "Скоростному поезду". Также в фильме снимались Доминик Купер ("Первый мститель", "Варкрафт", "Проповедник"), Ольга Куриленко ("Квант милосердия", "Смерть Сталина", "Черная вдова") и Вероника Нго ("Пятеро одной крови", "Бессмертная гвардия").

Фильм выйдет онлайн 1 июля 2022 года на Hulu в США и на Disney+ в мире.

Миньоны: Становление Злодея

(Minions: The Rise of Gru (США, 1 июля 2022 года, в кинотеатрах)

Любители серии анимационных фильмов о забавных желтых существах в июле будут иметь повод для радости, ведь с 1 июля в украинских кинотеатрах покажут приквел франшизы "Гадкий я" (2010-2017), одновременно являющийся продолжением мультфильма "Миньоны" (2015).

Сюжет фильма, как можно догадаться из названия, будет вращаться вокруг протагониста серии Фелониуса Грю на старте его "злодейской карьеры" – почему он решил стать суперзлодеем, пытаясь вклиниться в "Злобную шестерку", и как он познакомился с миньонами.

Премьера фильма состоялась в июне 2022 год на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, где он получил в целом положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,3 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 68% одобрения от кинокритиков.

Морское чудовище

The Sea Beast (США, 8 июля 2022 года, онлайн)

Еще один годный анимационный фильм для семейной аудитории в этом месяце выйдет на Netflix. В центре сюжета – прославленный охотник на морских чудовищ, который внезапно узнает, что маленькая девочка сумела подружиться с одним из самых опасных монстров. Теперь они вместе отправляются в удивительное приключение.

Режиссером картины выступил американский аниматор Крис Уильямс, который ранее снял такие фантастические мультфильмы, как "Болт" и "Город героев". За озвучку персонажей отвечали весьма известные актеры, среди которых – Карл Урбан ("Пацаны", "Звездный путь", "Властелин колец"), Джаред Харрис ("Линкольн", "Чернобыль", "Морбиус"), Дэн Стивенс ("Аббатство Даутон", "Евровидение: История огненной саги", "Я создан для тебя") и другие.

В США мультфильм вышел в ограниченный прокат еще 24 июня, и уже успел получить восторженные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 8,2 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков.

Затерянный город

(The Lost City (США, 14 июля 2022 года, в кинотеатрах)

"Затерянный город" – это классическая приключенческая комедия с Сандрой Буллок ("Мисс конгениальность", "Предложение", "Восемь подруг Оушена"), где она играет сильную, независимую и порой неуклюжую красотку. На этот раз ей досталась роль писательницы популярных любовно-приключенческих романов Лоретты Сейдж, которая после личной драмы становится затворницей. Вылезти из "кокона" ее заставляет издательница, ведь новая книга продается не очень – героиня отправляется в промо-турне в компании с мужчиной-моделью Аланом, чей образ в течение многих лет используется на обложке этих самых романов. Когда Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги, Алан решает доказать, что может быть героем в реальной жизни, а не только на страницах книг.

Помимо самой Сандры Буллок, в фильме сыграли Ченнинг Татум ("Удача Логана", "Мачо и Ботан", "Дог"), Дэниел Рэдклифф (франшиза "Гарри Поттер", "Иллюзия обмана 2", "Человек – швейцарский нож"), Брэд Питт ("Бесславные ублюдки", "Одиннадцать друзей Оушена", "Машина войны") и другие.

В мировой прокат фильм "Затерянный город" вышел в марте 2022 года, и получил в целом положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,2 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В целом, кино получилось легкое, яркое и с фирменным юмором Сандры Буллок и Ченнинга Татума.

Худший человек на свете

(Verdens verste menneske (Норвегия, 14 июля 2022 года, в кинотеатрах)

Норвежская драмеди "Худший человек в мире" была впервые представлена еще летом 2021 года на Каннском кинофестивале, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила приз за лучшую женскую роль. С тех пор картина успела объехать многие киносмотры мира, включая Одесский кинофестиваль, и отметиться целым набором престижных наград и номинаций, включая две на премию "Оскар" – в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Главная героиня фильма – тридцатилетняя Юлия, которая на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера нереализованы. Надеясь наконец-то устроить свою жизнь, она бросается в водоворот любви и новых отношений. Но спасет ли ее новый парень от старых проблем?

Фильм снял Йоаким Триер – один из лучших современных режиссеров Норвегии, уже трижды отмеченный на родине премией Amanda – норвежским "Оскаром". Ранее Триер создал мистический триллер "Тельма", ленты "Громче, чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, "Осло, 31 августа" и "Реприза".

В мире фильм восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 96%, на сайте Metacritic – 90 баллов с отметкой Must see, а на IMDb – 7,9 из 10. В конце 2021 года картина вошла в списки лучших фильмов года от международных изданий Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire.

Доводы рассудка

(Persuasion (США, 15 июля 2022 года, онлайн)

Экранизация романа "Доводы рассудка" английской писательницы Джейн Остин, из-под пера которой также вышли такие популярные женские романы, как "Гордость и предубеждение" и "Эмма", наверняка порадует фанатов жанра. На этот раз в центре сюжета – запоздавшая с браком по меркам 18 века 27-летняя Энн Эллиот. Когда ее чванливая семья оказывается близка к разорению, у Энн появляется шанс исправить отношения с капитаном Фредериком Уэнтвортом, чью любовь она отвергла 7 лет назад из-за прихотей своей семьи.

Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон ("50 оттенков серого", "Арахисовый сокол", "Незнакомая дочь") и Космо Джарвис ("Воспитанные волками", "Макбет"). Также в фильме снимались Генри Голдинг ("Джентельмены", "Безумно богатые азиаты"), Сьюки Уотерхаус ("Гордость и предубеждение и зомби", "Клуб миллиардеров"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Логан", "Локи") и другие.

Тор: Любовь и Гром

(Thor: Love and Thunder(США, 21 июля 2022 года, в кинотеатрах)

Четвертый фильм из серии "Тор" по комиксам Marvel выйдет в мировой прокат 7 июля, однако до Украины он доберется спустя две недели. Он станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel и прямым продолжением фильма фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а его действие будет разворачиваться после событий фильма "Мстители: Финал" (2019).

Как и в предыдущих фильмах, роль Тора исполнит Крис Хемсворт. После победы над Таносом бог Грома наконец приведет себя в форму, а также после многих лет разлуки встретится с бывшей возлюбленной Джейн Фостер (Натали Портман), появлявшейся в первых двух фильмах серии. Правда, теперь она предстанет в образе Могучего Тора – женской версии супергероя.

Также в фильме вновь появятся Тесса Томпсон, исполнившая роль Валькирии – королевы Нового Асгарда, и члены команды "Стражей Галактики": Питер Квилл / Звездный Лорд (Крис Прэтт), Мантис (Пом Клементьефф), Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Небула (Карен Гиллан) и другие.

Главным антагонистом в фильме станет Горр Убийца богов, роль которого исполнил мастер перевоплощений Кристиан Бейл. По легенде, Горр вырос на неизвестной пустынной планете, жители которой регулярно страдали из-за землетрясений, нехватки воды и нападений диких животных. Тем не менее, жители планеты слепо верили в богов, хотя те им никак не помогали. Горр потерял веру в богов, когда его родные умерли, и стал изгнанником. Когда Горр узнал, что боги все же существуют, но не помогают нуждающимся, он поклялся убить всех богов.

Режиссером фильма стал Тайка Вайтити, до этого работавший над фильмом "Тор 3: Рагнарок", а также картинами "Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо" и сериалом "Мандалорец".

Стоит отметить, что по итогам тестовых просмотров фильм уже получил восторженные отзывы, хотя оценок от критиков и зрителей на популярных киноагрегаторах пока нет.

Еж Соник 2

(Sonic the Hedgehog 2 (США, Япония, 21 июля 2022 года, в кинотеатрах)

Анимационно-игровой фильм "Еж Соник 2", основанный на серии видеоигр от компании Sega, станет продолжением одноименного фильма 2020 года. Как и в прошлом фильме, на экране будут объединены рисованные персонажи и живые актеры.

Главным антагонистом вновь станет Доктор Роботник в исполнении Джима Керри, который на этот раз объединится со злобной красной ехидной Наклзом (в оригинале персонаж озвучил Идрис Эльба), чтобы найти таинственный Мастер Изумруд и победить Соника.

Также в фильме снимались Джеймс Марсден ("Трасса 60", "Люди Икс") и Шемар Мур ("Мыслить как преступник", "Спецназ города ангелов").

В мировой прокат фильм вышел еще в марте 2022 года, но до украинских кинотеатров он доберется только в июле. В целом фильм получил положительные отзывы и вошел в десятку самых кассовых фильмов года, собрав в прокате более 400 миллионов долларов. Критики сошлись во мнении, что, возможно, фильм и не такой яркий, как игры, но точно понравится тем, кто остался доволен первым фильмом, как его достойное продолжение. На IMDb у второй части "Сника" оценка 6,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от критиков и 96% от зрителей.

Серый человек

(The Gray Man (США, 22 июля 2022 года, онлайн)

Фильм с рекордным для Netflix бюджетом в 200 миллионов долларов является одной из самых ожидаемых новинок стримингового гиганта в 2022 году. Судя по трейлеру, зрителей ждет яркое зрелище с множеством погонь, драк и перестрелок в исполнении топ-актеров Голливуда.

Картина расскажет о противостоянии двух профессиональных убийц – экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри, роль которого исполняет Райан Гослинг ("Фанатик", "Ларс и настоящая девушка", "Драйв", "Бегущий по лезвию 2049"), и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги Ллойда Хансена, которого воплотит на экране Крис Эванс ("Первый мститель", "Мстители", "Сквозь снег", "Достать ножи").

Также в фильме сыграют восхитительная Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать"), Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Реальная любовь", "Плохой Санта"), звезда "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, Джессика Хенвик из последней "Матрицы" и другие.

Режиссерами фильма стали братья Руссо, ранее работавшие над марвеловскими фильмами "Первый мститель" и "Мстители".

DC Лига: Супер-питомцы

(DC League of Super-Pets (США, 28 июля 2022 года, в кинотеатрах)

В центре сюжета этого анимационного фильма окажется пес Супермена Крипто и его четвероногие друзья. В мультфильме "DC Лига: Супер-питомцы" Суперпес Крипто и Супермен – друзья-неразлейвода. Они обладают одинаковыми суперсилами и бок о бок противостоят преступности в Метрополисе. Однажды злодеи похищают Супермена и остальных членов Лиги Справедливости. Теперь Крипто должен убедить двор-команду – Гончего Аса, вислобрюхую свинку Пи-Би, черепаху Мертона и белку Чипа – овладеть своими только что приобретенными суперсилами и помочь спасти супергероев.

В украинский прокат мультфильм выйдет одновременно с мировой премьерой.

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Также вы можете ознакомиться с топ-10 сериалов июля 2022 года.

Марина Григоренко

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