Топ-10 сериалов июля: "Очень странные дела", "Список смертников", "Черная птица" и "Обитель зла"

В июле зрителей у "малых экранов" ждет немало интересного. В частности, Netflix выпустит последние два эпизода 4 сезона "Очень странных дел", а также новые сериалы по мотивам "Обители зла" и "Панды Кунг-фу". На Amazon Prime, тем временем, стартует остросюжетный триллер "Список смертников" с Крисом Прэттом, а на Apple TV+ запустят криминальную драму "Черная птица" с Тэроном Эджертоном. Также состоятся релизы новинок в рамках проектов "Американские истории ужасов", "Милые обманщицы" и "Харли Квин". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку 10 самых ожидаемых сериалов июля 2022 года.

Очень странные дела / Stranger Things (Netflix, 1 июля 2022 года, 4 сезон, 2 часть)

В конце мая 2022 года вышли первые семь эпизодов 4 сезона одного из самых успешных сериалов Netflix – научно-фантастического фильма ужасов "Очень странные дела". Новый сезон оказался более взрослым (не удивительно, ведь главные герои уже заметно повзрослели) и одновременно более мрачным, за что заслуженно получил положительные отзывы критиков и восторженные реакции зрителей. Особенно всем приглянулся главные антагонист в исполнении Джейми Кэмпбелла Бауэра.

И вот, наконец, 1 июля выйдут завершающие два эпизода 4 сезона сериала, которые вполне потянут на полноценный фильм каждый – их хронометраж составит более 2 часов. При этом шоуранеры интригуют фанатов сериала, что в конце сезона погибнут сразу несколько ключевых персонажей.

Также уже известно, что у сериала будет пятый сезон, который станет завершающим.

Список смертников / The Terminal List (Amazon Prime Video, 1 июля 2022 года, 1 сезон)

Этот новый остросюжетный триллер расскажет о "морском котике" Джеймсе Рисе, группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнает о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит собственной страны. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти.

Сериал собрал по-настоящему мощный актерский состав из звезд "большого кино". Главная роль досталась Крису Прэтту, известному по франшизам "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Также в сериале задействованы Тейлор Китч ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Морской бой", "Настоящий детектив"), Шон Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", "Трудности ассимиляции"), Джинн Трипплхорн ("Основной инстинкт", "Мыслить как преступник"), Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Удача Логана", "Дьявол всегда здесь") и Патрик Шварценеггер ("Королевы крика", "Скауты против зомби"). Также в эпизодических ролях появятся Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Джек Ричер", "Терминатор: Генезис") и Джей Ди Пардо ("Революция", "Форсаж 9").

Режиссером серила выступил Антуан Фукуа, снявший такие фильмы, как "Тренировочный день", "Слезы солнца", "Король Артур", "Великолепная семерка", "Падение Олимпа" и "Виновный".

Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут одновременно 1 июля.

Черная птица / Black Bird (Apple TV+, 8 июля 2022 года, 1 сезон)

Криминальная драма "Черная птица" основана на автобиографическом романе американца Джеймса Кина. Будучи сыном полицейского и подающим надежды спортсменом, парень в итоге оказывается по ту сторону закона и попадает в тюрьму на 10 лет без права на досрочное освобождение. Вскоре прокурор предлагает ему сделку – он должен подружиться с другим осужденным, который подозревается в совершении гораздо большего количества убийств, чем удалось доказать. Взамен Кину обещают освобождение из тюрьмы. Но для этого ему еще предстоит выжить в одной из самых опасных тюрем страны.

Главные роли в сериале исполнили Тэрон Эджертон (франшиза "Kingsman", "Эдди "Орел", "Рокетмен") и Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Пятеро одной крови", "Круэлла"). Также в сериале задействованы Грег Киннир ("Карточный домик", "Маленькая мисс Счастье", "Лучше не бывает") и Рэй Лиотта ("Ганнибал", "Сердцеедки", "Город грехов 2", "Место под соснами").

Первые два эпизода сериала выйдут 8 июля, остальные четыре будут выходить еженедельно.

Что мы делаем в тени / What We Do in the Shadows (Hulu, 12 июля 2022 года, 4 сезон)

12 июля выйдут первые два эпизода четвертого сезона комедийного хоррор-сериала "Что мы делаем в тени" от телеканала FX, снятого на основе одноименного новозеландского фильма 2014 года авторства Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, с ними же в главной роли. Тогда история небольшой группы вампиров, живущих в современном мире, которые согласились на съемку документального фильма в преддверии большого бала нечисти, внезапно получила огромную популярность, и вывела карьеру Вайтити на новый уровень.

Спустя пять лет имевший небывалый успех фильм получил сериальную версию в США. При этом Вайтити остался продюсером проекта, а Клемент – автором идеи и режиссером отдельных эпизодов.

Разумеется, многие фанаты сразу принялись сравнивать сериал с фильмом не в пользу первого. Однако, с другой стороны, общая у них только концепция – там совершенно другие герои и сюжетные линии. На самом деле, сериал выдался по-своему хорош, получив положительные отзывы критиков и мощную фанатскую базу.

Обитель зла / Resident Evil (Netflix, 14 июля 2022 года, 1 сезон)

Netflix подготовил очередной проект по мотивам серии видеоигр "Обитель зла" в жанре survival horror. На этот раз события сериала будут разворачиваться в двух временных линиях и сосредоточатся на дочерях Альберта Вескера – одного из главных антогонистов серии, ответственного за создание Т-вируса.

В первой временной линии 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер переезжают в промышленный корпоративный город Нью-Раккун-Сити, и чем больше времени они проводят там, тем больше понимают, что этот город является большим, чем кажется, и что их отец может скрывать темные секреты, которые могут разрушить мир.

Вторая временная линия будет разворачиваться примерно через 15 лет, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и более шести миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Уже 30-летняя Джейд изо всех сил пытается выжить в новом мире, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать ее.

Главную роль в сериале исполняет британская актриса Элла Балинска, больше всего известная по фильму "Ангелы Чарли" 2019 года.

Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут на Netflix одновременно 14 июля.

Панда Кунг-фу: Рыцарь дракона / Kung Fu Panda: The Dragon Knight (Netflix, 14 июля 2022 года, 1 сезон)

Популярная анимационная франшиза о приключениях большой панды По, который познает искусство Кунг-фу, получила очередное продолжение. На этот раз герою предстоит объединиться с английским рыцарем по имени Блуждающее Лезвие, чтобы найти коллекцию из четырех мощных видов оружия раньше, чем это сделает таинственная пара ласок, спасти мир от разрушения и восстановить свою репутацию.

Как и в полнометражных анимационных фильмах серии, панду По озвучит Джек Блэк, а певица Рита Ора даст голос Блуждающему Лезвию.

Американские истории ужасов / American Horror Stories (Hulu, 22 июля 2022 года, 2 сезон)

В 2021 год популярная хоррор-франшиза в формате антологии "Американская история ужасов" от Райана Мерфи и Брэда Фэлчака получила спин-офф. В отличие от оригинального сериала, здесь каждая серия посвящалась отдельному сюжету с разными персонажами в исполнении разных актеров. Впрочем, в сериале все равно были задействованы некоторые актеры из оригинальной AHS, также присутствовали определенные отсылки.

Второй сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет выходить раз в неделю.

Милые обманщицы: Первородный грех / Pretty Little Liars: Original Sin (HBO Max, 28 июля 2022 года, 1 сезон)

Это уже четвертый сериал из популярной подростковой драматической мистической франшизы "Милые обманщицы", стартовавшей в 2010 году, и первый проект серии, выходящий на HBO Max.

Традиционно в центре сюжета окажется группа юных девушек, которых будет терроризировать аноним, угрожая раскрыть их грязные секреты. Всех их будет объединять трагедия 20-летней давности, к которой имеют отношение их родители.

Первые три эпизода сериала выйдут 28 июля.

Харли Квин / Harley Quinn (HBO Max, 28 июля 2022 года, 3 сезон)

Также на июль 2022 года HBO Max запланировал премьеру третьего сезона анимационного сериала для взрослых с элементами черной комедии "Харли Квин".

Напомним, в центре сюжета сериала – тандем Харли Квинн (которую озвучивает звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко) и Ядовитого Плюща, который также имеет и романтический подтекст. В конце второго сезона девушки даже признаются в любви к друг другу.

Первые два сезона сериала получили положительные отзывы критиков, и на третий возлагаются также большие надежды.

Город на холме / City on a Hill (Showtime, 31 июля 2022 года, 3 сезон)

В последний день июля состоится премьера третьего сезона полицейской драмы "Город на холме" с Кевином Бейконом в главной роли. Сериал повествует об агенте ФБР и окружном прокурора, которые намерены избавить американский город Бостон от уличной преступности.

Первые два сезона серила получили положительные отзывы критиков. Несмотря на определенную старомодность и вторичность сюжета, сериал отлично подходит для любителей "мужского кино" о полицейских.

Кроме того, 15 июля на Netflix станут доступны британские исторические сериалы "Белая королева" / The White Queen (2013), "Белая принцесса" / The White Princess (2017) и "Испанская принцесса" / The Spanish Princess (2019), повествующие о событиях вокруг английской короны в 15 веке с позиции женских персонажей и связанные друг с другом. В главных ролях в разных сезонах этой серии снимались Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Доктор Сон", франшиза "Миссия невыполнима"), Джоди Комер ("Убивая Еву", "Последняя дуэль", "Персонаж") и Шарлотта Хоуп ("Игра престолов", "Монахиня", "Теория всего").

Марина Григоренко