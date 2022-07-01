Марина Григоренко
Постер к сериалу "Очень странные дела" / фото twitter.com/Stranger_Things

Топ-10 сериалов июля: "Очень странные дела", "Список смертников", "Черная птица" и "Обитель зла"

08:21, 01.07.2022
10 мин. 555

В июле зрителей у "малых экранов" ждет немало интересного. В частности, Netflix выпустит последние два эпизода 4 сезона "Очень странных дел", а также новые сериалы по мотивам "Обители зла" и "Панды Кунг-фу". На Amazon Prime, тем временем, стартует остросюжетный триллер "Список смертников" с Крисом Прэттом, а на Apple TV+ запустят криминальную драму "Черная птица" с Тэроном Эджертоном. Также состоятся релизы новинок в рамках проектов "Американские истории ужасов", "Милые обманщицы" и "Харли Квин". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку 10 самых ожидаемых сериалов июля 2022 года.

Очень странные дела / Stranger Things (Netflix, 1 июля 2022 года, 4 сезон, 2 часть)

В конце мая 2022 года вышли первые семь эпизодов 4 сезона одного из самых успешных сериалов Netflix – научно-фантастического фильма ужасов "Очень странные дела". Новый сезон оказался более взрослым (не удивительно, ведь главные герои уже заметно повзрослели) и одновременно более мрачным, за что заслуженно получил положительные отзывы критиков и восторженные реакции зрителей. Особенно всем приглянулся главные антагонист в исполнении Джейми Кэмпбелла Бауэра.

И вот, наконец, 1 июля выйдут завершающие два эпизода 4 сезона сериала, которые вполне потянут на полноценный фильм каждый – их хронометраж составит более 2 часов. При этом шоуранеры интригуют фанатов сериала, что в конце сезона погибнут сразу несколько ключевых персонажей.

Также уже известно, что у сериала будет пятый сезон, который станет завершающим.

Список смертников / The Terminal List (Amazon Prime Video, 1 июля 2022 года, 1 сезон)

Этот новый остросюжетный триллер расскажет о "морском котике" Джеймсе Рисе, группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнает о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит собственной страны. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти.

Сериал собрал по-настоящему мощный актерский состав из звезд "большого кино". Главная роль досталась Крису Прэтту, известному по франшизам "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Также в сериале задействованы Тейлор Китч ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Морской бой", "Настоящий детектив"), Шон Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", "Трудности ассимиляции"), Джинн Трипплхорн ("Основной инстинкт", "Мыслить как преступник"), Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Удача Логана", "Дьявол всегда здесь") и Патрик Шварценеггер ("Королевы крика", "Скауты против зомби"). Также в эпизодических ролях появятся Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Джек Ричер", "Терминатор: Генезис") и Джей Ди Пардо ("Революция", "Форсаж 9").

Режиссером серила выступил Антуан Фукуа, снявший такие фильмы, как "Тренировочный день", "Слезы солнца", "Король Артур", "Великолепная семерка", "Падение Олимпа" и "Виновный".

Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут одновременно 1 июля.

Черная птица / Black Bird (Apple TV+, 8 июля 2022 года, 1 сезон)

Криминальная драма "Черная птица" основана на автобиографическом романе американца Джеймса Кина. Будучи сыном полицейского и подающим надежды спортсменом, парень в итоге оказывается по ту сторону закона и попадает в тюрьму на 10 лет без права на досрочное освобождение. Вскоре прокурор предлагает ему сделку – он должен подружиться с другим осужденным, который подозревается в совершении гораздо большего количества убийств, чем удалось доказать. Взамен Кину обещают освобождение из тюрьмы. Но для этого ему еще предстоит выжить в одной из самых опасных тюрем страны.

Главные роли в сериале исполнили Тэрон Эджертон (франшиза "Kingsman", "Эдди "Орел", "Рокетмен") и Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Пятеро одной крови", "Круэлла"). Также в сериале задействованы Грег Киннир ("Карточный домик", "Маленькая мисс Счастье", "Лучше не бывает") и Рэй Лиотта ("Ганнибал", "Сердцеедки", "Город грехов 2", "Место под соснами").

Первые два эпизода сериала выйдут 8 июля, остальные четыре будут выходить еженедельно.

Что мы делаем в тени / What We Do in the Shadows (Hulu, 12 июля 2022 года, 4 сезон)

12 июля выйдут первые два эпизода четвертого сезона комедийного хоррор-сериала "Что мы делаем в тени" от телеканала FX, снятого на основе одноименного новозеландского фильма 2014 года авторства Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, с ними же в главной роли. Тогда история небольшой группы вампиров, живущих в современном мире, которые согласились на съемку документального фильма в преддверии большого бала нечисти, внезапно получила огромную популярность, и вывела карьеру Вайтити на новый уровень.

Спустя пять лет имевший небывалый успех фильм получил сериальную версию в США. При этом Вайтити остался продюсером проекта, а Клемент – автором идеи и режиссером отдельных эпизодов.

Разумеется, многие фанаты сразу принялись сравнивать сериал с фильмом не в пользу первого. Однако, с другой стороны, общая у них только концепция – там совершенно другие герои и сюжетные линии. На самом деле, сериал выдался по-своему хорош, получив положительные отзывы критиков и мощную фанатскую базу.

Обитель зла / Resident Evil (Netflix, 14 июля 2022 года, 1 сезон)

Netflix подготовил очередной проект по мотивам серии видеоигр "Обитель зла" в жанре survival horror. На этот раз события сериала будут разворачиваться в двух временных линиях и сосредоточатся на дочерях Альберта Вескера – одного из главных антогонистов серии, ответственного за создание Т-вируса.

В первой временной линии 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер переезжают в промышленный корпоративный город Нью-Раккун-Сити, и чем больше времени они проводят там, тем больше понимают, что этот город является большим, чем кажется, и что их отец может скрывать темные секреты, которые могут разрушить мир.

Вторая временная линия будет разворачиваться примерно через 15 лет, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и более шести миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Уже 30-летняя Джейд изо всех сил пытается выжить в новом мире, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать ее.

Главную роль в сериале исполняет британская актриса Элла Балинска, больше всего известная по фильму "Ангелы Чарли" 2019 года.

Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут на Netflix одновременно 14 июля.

Панда Кунг-фу: Рыцарь дракона / Kung Fu Panda: The Dragon Knight (Netflix, 14 июля 2022 года, 1 сезон)

Популярная анимационная франшиза о приключениях большой панды По, который познает искусство Кунг-фу, получила очередное продолжение. На этот раз герою предстоит объединиться с английским рыцарем по имени Блуждающее Лезвие, чтобы найти коллекцию из четырех мощных видов оружия раньше, чем это сделает таинственная пара ласок, спасти мир от разрушения и восстановить свою репутацию.

Как и в полнометражных анимационных фильмах серии, панду По озвучит Джек Блэк, а певица Рита Ора даст голос Блуждающему Лезвию.

Американские истории ужасов / American Horror Stories (Hulu, 22 июля 2022 года, 2 сезон)

В 2021 год популярная хоррор-франшиза в формате антологии "Американская история ужасов" от Райана Мерфи и Брэда Фэлчака получила спин-офф. В отличие от оригинального сериала, здесь каждая серия посвящалась отдельному сюжету с разными персонажами в исполнении разных актеров. Впрочем, в сериале все равно были задействованы некоторые актеры из оригинальной AHS, также присутствовали определенные отсылки.

Второй сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет выходить раз в неделю.

Милые обманщицы: Первородный грех / Pretty Little Liars: Original Sin (HBO Max, 28 июля 2022 года, 1 сезон)

Это уже четвертый сериал из популярной подростковой драматической мистической франшизы "Милые обманщицы", стартовавшей в 2010 году, и первый проект серии, выходящий на HBO Max.

Традиционно в центре сюжета окажется группа юных девушек, которых будет терроризировать аноним, угрожая раскрыть их грязные секреты. Всех их будет объединять трагедия 20-летней давности, к которой имеют отношение их родители.

Первые три эпизода сериала выйдут 28 июля.

Харли Квин / Harley Quinn (HBO Max, 28 июля 2022 года, 3 сезон)

Также на июль 2022 года HBO Max запланировал премьеру третьего сезона анимационного сериала для взрослых с элементами черной комедии "Харли Квин".

Напомним, в центре сюжета сериала – тандем Харли Квинн (которую озвучивает звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко) и Ядовитого Плюща, который также имеет и романтический подтекст. В конце второго сезона девушки даже признаются в любви к друг другу.

Первые два сезона сериала получили положительные отзывы критиков, и на третий возлагаются также большие надежды.

Город на холме / City on a Hill (Showtime, 31 июля 2022 года, 3 сезон)

В последний день июля состоится премьера третьего сезона полицейской драмы "Город на холме" с Кевином Бейконом в главной роли. Сериал повествует об агенте ФБР и окружном прокурора, которые намерены избавить американский город Бостон от уличной преступности.

Первые два сезона серила получили положительные отзывы критиков. Несмотря на определенную старомодность и вторичность сюжета, сериал отлично подходит для любителей "мужского кино" о полицейских.

***

Кроме того, 15 июля на Netflix станут доступны британские исторические сериалы "Белая королева" / The White Queen (2013), "Белая принцесса" / The White Princess (2017) и "Испанская принцесса" / The Spanish Princess (2019), повествующие о событиях вокруг английской короны в 15 веке с позиции женских персонажей и связанные друг с другом. В главных ролях в разных сезонах этой серии снимались Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Доктор Сон", франшиза "Миссия невыполнима"), Джоди Комер ("Убивая Еву", "Последняя дуэль", "Персонаж") и Шарлотта Хоуп ("Игра престолов", "Монахиня", "Теория всего").

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой лучших сериалов июня 2022 года.

Марина Григоренко

HBOфильмы и сериалысериалы Netflix
google newsУНИАН в Google News
Новости партнеров
загрузка...
Война в Украине
Мобилизация в УкраинеНовости КременчугаКуда обращаться беженцам во ЛьвовеКак выехать из Украины мужчинам
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Курс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газУкрзализныця
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп на сегодня
Новости спорта
Новости футболаНовости бокса
Какой сегодня праздник
Ивана Купала 2022Петров пост 2022Православный календарь на июль 2022Календарь праздников в июле 2022
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарь
Авиация
F-15 для УкраиныF-16 для УкраиныСу-30Су-34Ка-52 АллигаторAH-64 ApacheF/A-18 Super HornetШтурмовик A-10Ми-17Су-35Су-57
Танки, БМП, БТР
Танк Leopard 2A4БТР M113AS4BushmasterБМП MarderБТР M113БТР PiranhaБМП M80A
Ракеты, ЗРК
Ракетная система M142 HIMARSРакета HarpoonЗРК PatriotКомплекс RBS-17Ракетная система M270ЗРК AspideЗРК StormerИскандерNaval Strike MissileЗРК IRIS-T SLM
БПЛА (дроны)
Ударный дрон Gray EagleДроны-камикадзеАнтидроновые ружьяRQ-4 Global HawkФорпостSwitchbladeОрионОрлан-10MQ-9 ReaperPumaPD-2
Артиллерия
САУ KrabСАУ ZuzanaСАУ CAESARСАУ PzH 2000РСЗО RM-70 VampireСАУ GepardГаубица M777САУ DitaСАУ M109Гаубица L118Гаубица FH70
Оружие РФ
БМПТ ТерминаторТ-90М ПрорывЧерноморский флот РФИстребитель Су-57Ту-22М3БТР-82Т-80Буян-МБМП БасурманинРакета Х-59 ОводСармат
Оружие ВСУ
ВСУ и НАТО: сравнениеНептунСтугнаПТРК КорсарРСЗО Буревий

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь