26 июля Сандра Буллок отмечает свой день рождения.

Голливудская актриса Сандра Буллок 26 июля отмечает свое 56-летие. Она является обладательницей престижной премии "Оскар", а также "Золотой малины" за худшую женскую роль в одном из фильмов. Кроме того, у нее есть собственная звезда на Голливудской аллеи славы.

Первой запоминающейся ролью Сандры была роль в фантастическом боевике "Разрушитель", в котором она появилась вместе со Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Хоть фильм собрал менее 60 миллионов долларов в прокате, но Сандру отметили за достойный комедийный образ.

Настоящей суперзвездой ее сделал фильм "Скорость", в котором вместе с ней главную роль сыграл Киану Ривз. Этот фильм стал прокатным хитом, а вот его продолжение стало одним из крупнейших финансовых провалов Голливуда 1997 года.

С выходом в 2000 году фильма "Мисс Конгениальность" карьере Сандры Буллок придаётся новый импульс: в этой комедии актриса снова успешно доказала свои комедийные таланты. Фильм собрал в мировом прокате более 200 млн долларов, а сама Буллок получила номинацию на премию "Золотой глобус" за роль Грэйси Харт.

Затем Сандра снялась в фильме "Столкновение". Эта картина получила три премии "Оскар". Буллок сыграла в фильме небольшую роль невротичной домохозяйки, которая вместе с мужем подвергается нападению афроамериканских автомобильных угонщиков. Игра актрисы, как и всех остальных участников этой кинодрамы, получила высшие оценки критиков, и актёрский ансамбль получил несколько коллективных призов на разных киносмотрах и в гильдиях кинодеятелей.

В 2009 году вышла комедия "Предложение", принёсшая Буллок ещё одну номинацию на "Золотой глобус". Согласно сюжету, у топ-менеджера одной из компаний возникают проблемы с визой в США. И единственный способ решить это недоразумение - выйти замуж за своего ассистента, которого сыграл Райан Рейнольдс.

На 82-й церемонии наград Киноакадемии Сандра Буллок получила "Оскар" за роль в фильме "Невидимая сторона" в номинации "Лучшая актриса". Примечательно, что за день до получения "Оскара" Буллок удостоилась премии "Золотая малина" как "Худшая актриса" 2009 года за фильм "Всё о Стиве". Это сделало её первой актрисой, получившей "Оскар" и "Золотую малину" за один год.

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Автор: Диана Могилевич