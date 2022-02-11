В украинский прокат лента о дружбе человека и собаки должна выйти 24 февраля.

Вскоре в украинских кинотеатрах появится новая голливудская лирическая комедия с приятным послевкусием и самой настоящей звездой в главной роли – фильм "Дог" с Ченнингом Татумом.

Лента станет режиссерским дебютом для Татума, который во второй раз в своей карьере после "Супер Майка" использовал факты собственной биографии, чтобы создать по-настоящему искренний фильм. На этот раз – в жанре семейной комедии. Вместе с vlg.film разбираемся во всех деталях создания новой комедии о приключении героя и строптивой овчарки по кличке Лулу, которая оказалась под его опекой.

Сюжет фильма "Дог"

Опубликованный создателями сюжет очень лаконичен: "Лулу – яркая, харизматичная и очень волевая. Заслужить ее доверие крайне сложно. И красавцу по имени Бриггс (Ченнинг Татум) придется сделать все, чтобы понравиться Лулу. Ведь она может превратить путешествие в сплошной ужас с грацией настоящей бельгийской овчарки с характером. Эта парочка обречена на приключения!".

Путешествие, в которое ввязываются Бриггс и Лулу – непростое, ведь Бриггс – рейнджер, который потерял боевого товарища и теперь должен перевести через западное побережье США военную собаку своего друга, которая не собирается хоть как-то упрощать путешествие. По крайней мере, вначале, а дальше приключения уже сами найдут своенравную собаку и ее не менее харизматичного попутчика в лице Ченнинга Татума, вновь исполняющего роль военного.

История создания

Какие именно детали из биографии звезды "Штурма Белого дома", "Мачо и ботана" и целого набора фильмов Стивена Содерберга вошли в новую комедию? Сам актер недавно признался, что несколько лет назад принял решение отойти от активной работы в Голливуде в том числе из-за своего раздражения тем, что много хороших проектов не реализуются по причинам, не связанным с качеством идеи и сценария, но, кроме того, у этого решения была и личная сторона.

Актер потерял одного из своих ближайших друзей, человека не публичного, поэтому американские СМИ не раскрывают имени: "Наша дружная компания потеряла душу и потому в какой-то момент мы решили отдать дань памяти друга и устроить себе настоящую терапию: отправится в путешествие вдоль Тихого океана. Именно тогда мы снова начали ощущать вкус жизни и смеяться, и тогда же впервые пришла идея для "Дога", – поделился Ченнинг Татум в интервью Variety.

В ленте вместо группы друзей – один путешественник, но в компании бельгийской овчарки, которая и устраивает проблемы, и дарит много радости. Как обычно и бывает с животными. Кличку Лулу также позаимствовали из жизни – так звали собаку Ченнинга, которой не стало четыре года назад. Но в фильме – лишь радость, поэтому Татум решил "проспойлерить" важную деталь сюжета на шоу Джимми Киммела – в фильме с собакой все в порядке! Ну кроме... манер.

Почему же главный герой военный, а и не голливудский актер? И тут все просто – Ченнинг не любит лишнего пафоса: "В этом было бы очень много тщеславия. Лет шесть назад я принимал участие в документальном фильме о военных собаках и их тренерах, у меня самого в семье и окружении есть военные, и потому мы решили совместить эти арки в один сюжет, чтобы создать по-настоящему жизненную, забавную и полную тепла историю" – рассказал актер первым зрителей предпоказов в США, которыми стали военные и недавние отставники.

Команда фильма

В "Доге" Ченнинг Татум не только идейный вдохновитель, продюсер и исполнитель главной роли, но и сорежиссер фильма, который стал его дебютом в этой профессии. Это получилось благодаря тому, что производство картины удалось сохранить в руках узкого круга друзей и доверенных лиц.

Сорежиссером фильма вместе с Ченнингом стал его давний друг и коллаборационист Рид Каролин, с которым они работали над франшизами "Супер Майк" и "Мачо и ботан". Каролин написал сценарий к "Догу" совместно с третьим другом компании – начинающим драматургом Бреттом Родригесом, чья карьера в Голливуде в свое время начиналась с должности ассистента Татума в его первых фильмах.

По словам Рида Каролина, они намеренно делали этот фильм по-настоящему добрым: "Это путешествие двух рейнджеров – Бриггса и Лулу, только не где-то в горячей точке, а по США, где они непременно столкнутся со многими эксцентричными персонажами, то будут "спорить", то дружить и, конечно же, оставят по себе массу положительных эмоций для зрителей". И судя по восторженным сториз первых американских зрителей – положительных эмоций действительно было много.

Кроме Ченнинга Татума в комедии также сыграли: стендап-комик Билл Берр, известный кинолюбителям по "Мандалорцу" и "Королю Стейтен Айленда", комедиантка Джейн Адамс из шоу "Хитрости" и культового "Вечного сияния чистого разума", звезда "Еллоустоуна" и "Нового мира" К'орианка Килчер, звезда "Гамильтона" и "Академии Амбрелла" Эмми Рейвер-Лемпман, а также профессиональный рестлер Кевин Нэш и другие.

Премьера

Официальная американская премьера "Дога" в кинотеатрах назначена на 18 февраля, но всю последнюю неделю Ченнинг Татум и команда активно демонстрируют фильм на предпоказах. В Украине же дебют Татума в режиссуре покажут лишь на неделю позже – с 24 февраля.

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