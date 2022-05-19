В мировой прокат фильм от режиссера "Дэдпула 2" должен выйти 5 августа 2022 года.

Вышел первый официальный украинский трейлер яркого комедийного экшна "Скоростной поезд" (Bullet Train).

Об этом сообщает B&H Film Distribution Company.

В мировой прокат фильм должен выйти 5 августа 2022 года, но дата выхода в украинских кинотеатрах пока не раскрывается.

Фильм, основанный на романе Котара Исаки "Жук Мария", расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются вместе в скоростном поезде, и всех их связывает одна и та же миссия.

Режиссером фильма стал Дэвид Литч, который до этого работал над фильмами "Дэдпул 2" и "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт ("Одиннадцать друзей Оушена", "Бесславные ублюдки"), Сандра Буллок ("Скорость", "Мисс Конгениальность"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители: Эра Альтрона", "Тенет"), Джои Кинг ("Фарго", "Будка поцелуев"), Зази Битц ("Дедпул 2", "Джокер"), Брайан Тайри Генри ("Вдовы", "Вечные"), Хироюки Санада ("Мортал Комбат: Смертельная битва", "47 ронинов"), Карен Фукухара ("Отряд самоубийц", "Пацаны"), Майкл Шеннон ("Форма воды", "Достать ножи") и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: