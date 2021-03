Что посмотреть с 25 марта: «Годзилла против Конга» и «Земля кочевников» для избранных и свежие сериалы онлайн

Поскольку уже почти половина страны оказалась в «красной» зоне, далеко не все украинцы смогут на этой неделе насладиться киноновинками на «больших экранах». Но мы решили не оставлять наших преданных читателей без традиционного обзора, разбавив его свежими сериальными релизами от стриминговых сервисов. Итак, на этой неделе в кинотеатры попадет всего три новых фильма. Впрочем, два из них действительно громкие – блокбастер «Годзилла против Конга» и обладатель множества кинонаград «Земля кочевников». Ну а жителей городов «красной» зоны ждет премьера сериала «Нерегулярные части» и второй эпизод «Сокола и Зимнего солдата» от Marvel.

Еще с 20 марта в Киеве начали действовать жесткие карантинные ограничения, среди прочего прекращающие работу кинотеатров. Разумеется, поскольку украинская столица является крупнейшим кинопрокатным рынком страны, часть дистрибьютеров перенесли премьеры своих фильмов на более поздние даты. Так, например, произошло с анимационным фильмом «Пончары», который должен был выйти в прокат с 18 марта.

Однако остановка работы столичных кинотеатров – это еще не означает, что кино на «большом экране» прекратили показывать по всей стране. По факту, по состояние на сегодняшний день, «красная» зона действует в 8 украинских областях (Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая) и городе Киеве. Соответственно, во всех других регионах кинотеатры имеют право работать при условии заполняемости 50% мест в залах. Потому, например, жители Винницы, Луцка или Харькова, в отличие от киевлян смогут попасть на премьеры «Годзиллы против Конга» и «Земли кочевников» (сейчас самое время столичным киноманам позавидовать жителям других городов).

В то же время стоит учитывать, что местные власти в любой момент могут самостоятельно принять решение о закрытии кинотеатров в том или ином городе. Также внезапно могут и возобновить их работу (на что мы все очень надеемся).

Из-за попадания Киева и других крупных областных центров в «красную» зону кинопрокатчики существенно сократили количество премьер, запланированных на 25 марта. Так, если обычно каждую неделю на «большие экраны» в среднем попадает по 6-10 новых фильмов, то на этой недели их всего три. Впрочем, как минимум два из них действительно громкие.

Годзилла против Конга / Godzilla vs. Kong (США, Япония, 2021)

Возможно, фильмы о противостоянии гигантских древних существ и не вызывали у широкой аудитории такого же ажиотажа, как, например, новинки от Marvel и DC или же фильмы Кристофера Нолана. Однако в условиях пандемии, когда большинство громких кинопремьер были отодвинуты на неопределенный срок, выхода фантастического боевика «Годзилла против Конга» ждали даже те, кто к франшизе равнодушен. Все же, не часто в наши дни можно посмотреть на «большом экране» зрелищное кино.

Кинопрокатчики решили не откладывать в Украине назначенную на конец марта 2021 года премьеру блокбастера из-за попадания половины страны в «красную» фону, а потому уже с сегодняшнего дня «Годзиллу против Конга» могут оценить избранные украинские зрители. Увы, наша редакция не попала в их число.

Изначально конкретных планов о запуске целой киновселенной о двух монстрах у кинокомпании Warner Bros не было, однако коммерческий успех «Годзиллы» с молодыми звездами Голливуда Аароном-Тейлором Джонсоном и Элизабет Олсен в главных ролях, выпущенной в 2014 году, заставил кинобоссов задуматься над долгосрочной франшизой.

Как итог, в 2017 году свет увидел фильм «Конг: Остров черепа» с Томом Хиддлстоном, Бри Ларсон и Сэмюэлем Л. Джексоном, где зрителей ближе познакомили с историей гигантской гориллы Кинг Конга, самоотверженно оберегающего свой дом от чужаков, в том числе гигантских ящеров из-под земли. Именно в том фильме, события которого разворачивались за несколько десятилетий до событий «Годзиллы», зрителей постепенно начали подводить к противостоянию двух монстров. Также в сольном фильме о Конге продолжилось знакомство с секретной организацией «Монарх», которая уже фигурировала в «Годзилле».

В 2019 году вышел фильм «Годзилла 2: Король монстров», действие которого происходит спустя 5 лет после первого появления Годзиллы. Из первого фильма в него перекочевала команда ученых в исполнении Кэна Ватанабэ и Салли Хокинс. Здесь же состоялось знакомство с персонажами Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс»), Кайла Чандлера («Человек на Луне», «Манчестер у моря») и Чжан Цзыи («Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). Последние трое появятся и в новом фильме.

Также актерский состав «Годзиллы против Конга» пополнился еще несколькими новыми громкими именами. В частности, в центре противостояния двух монстров окажется геолог «Монарха» доктор Натан Линд в исполнении шведского красавца Александра Скарсгарда («Соломенные псы», «Меланхолия», «Тарзан. Легенда», сериалы «Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь» и «Противостояние»). Важные роли в картине отведены и героиням Эйсы Гонсалес («Малыш на драйве», «Аферистка», «Форсаж: Хоббс и Шоу») и Ребекки Холл («Вики Кристина Барселона», «Железный человек 3», «Дождливый день в Нью-Йорке»).

По сюжету фильма «Годзилла против Конга», после событий предыдущих частей организация «Монарх» продолжает активно изучать этих двух гигантских монстров, попутно думая, как с ними сосуществовать, чтобы избежать новой катастрофы. Группа ученых вместе с Конгом отправляется в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия – единственная, кто умеет общаться с Конгом. Однако неожиданно на своем пути они встречают разъяренного монстра Годзиллу, несущего разрушения везде, где ступит его нога. Эпическое столкновение двух титанов, спровоцированное невиданными силами, – это только ключ к разгадке тайны, спрятанной в самом ядре Земли.

Примечательно, что к работе над фильмом привлекли нового режиссера Адама Вингарда, до этого известного зрителю по менее масштабным фильмам ужасов, среди которых псевдодокументальный «Ведьма из Блэр: Новая глава» и американская адаптация японской манги «Тетрадь смерти». Как видим, с ужасами и японской тематикой режиссер уже знаком, а вот как у него получится с масштабными проектами, узнаем совсем скоро.

Учитывая прямую связь фильма с тремя его предшественникам, советуем вам пересмотреть их, если вы вдруг этого еще не сделали, чтобы, так сказать, изучить матчасть. Тем более, время у вас есть, если вы оказались среди тех несчастных киноманов, в чьих городах сейчас закрыты кинотеатры. И мы точно не советуем вам смотреть этот фильм в интернете. Лучше дождаться открытия кинотеатров, ведь такие зрелищные проекты лучше смотреть именно на «большом экране».

Еще одна громкая премьера недели – драма «Земля кочевников», уже собравшая целую охапку престижных кинонаград, включая главный приз прошлогоднего Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус» за лучший драматический фильм. Также картина является одним из фаворитов предстоящего «Оскара», где у «Земли кочевников» целых шесть номинаций, и почти все в ключевых категориях.

При этом картина имеет весьма впечатляющие рейтинги на всевозможных агрегаторах кинорецензий. Так, на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94% на основе 340 отзывов со средней оценкой 8,8/10, а на Metacritic его средневзвешенная оценка составляет 94 из 100 на основе 49 рецензий, что свидетельствует о «всеобщем признании». На IMDb у фильма довольно высокий рейтинг в 7,6 из 10. Правда, от широкой аудитории у «Земли кочевников» более скромные оценки – на тех же Rotten Tomatoes зрители оценили его в 80% против 94% от критиков. К слову, фильм уже есть доступен к просмотру на платформе Hulu.

В центре сюжета «Земли кочевников» женщина Ферн. Она теряет работу после закрытия завода по производству гипсокартона, на котором работала в течение многих лет вместе со своим недавно умершим мужем. Однако Ферн решает не оставаться в своем городе, а продает большую часть своего имущества и покупает фургон, чтобы жить и путешествовать по всей стране в поисках сезонной работы. С этого момента героиня начинает познавать жизнь вне привычного общества как современный кочевник. В этом нелегком пути ее сопровождают и поддерживают Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс – реальные люди, на самом деле ведущие странствующий образ жизни.

Роль Френ исполнила титулованная актриса Фрэнсис Макдорманд, на счету которой среди прочего два «Оскара» за фильмы «Фарго» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Теперь она вполне может получить и третий за «Землю кочевников», которая уже принесла ей несколько наград и номинаций.

Режиссером фильма выступила американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао, для которой это третья работа в фильмографии. Благодаря своим первым двум полнометражным фильмам – «Песни, которым научили меня мои братья» (2015) и «Наездник» (2017) – она уже успела получить признание среди критиков как талантливый независимый режиссер, и «Земля кочевников» только укрепила эту репутацию. Теперь на очереди у Хлои Чжао поход в «большое кино» – кинокомпания Marvel Studios выбрала ее режиссером фильма «Вечные» со звездным актерским составом, который станет 26-м по счету в кинематографической вселенной Marvel и вторым в Четвертой фазе после «Шан-Чи и легенда десяти колец». Оценить умение режиссера снимать не только авторское кино, но и массовое можно будет в ноябре 2021 года, если, конечно, опять из-за коронавируса не перенесут.

Хребет дьявола / The Devil Below (США, 2021)

Третья новинка недели – менее амбиционный фильм ужасов «Хребет дьявола». Картина рассказывает о группе геологов, которые во время исследовательской экспедиции в заброшенном шахтерском городке невольно будят что-то зловещее, что превращает их научную экспедицию в борьбу за выживание.

На IMDb у фильма довольно скромный рейтинг 4,3 из 10, а на Rotten Tomatoes и вовсе позорные 0% от критиков и 19% от зрителей. Впрочем, если вам уж совсем скучно и вы любите мрачные малобюджетные ужастики, то почему бы не дать фильму шанс?

Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели.

С началом пандемии коронавируса стриминговые сервисы напротив переживают настоящий расцвет, еженедельно поставляя запертым дома киноманам свежие фильмы и сериалы. Увы, украинцам легально оперативно доступны только новинки от Netflix, Amazon Prime и Apple TV+, тогда как проекты от остальных платформ приходится либо дожидаться на YouTube или в украинских легальных онлайн-кинотеатрах (они сюда как правило попадают с опозданием), либо… ну вы поняли (но мы ни к чему не призываем).

Нерегулярные части / The Irregulars (Великобритания, 2021)

После спорной «Энолы Холмс» Netflix продолжил экспериментировать с Шерлоком Холмсом. Действие сериала разворачиваются в Лондоне в конце XIX века, однако в центре сюжета здесь не знаменитый сыщик и его бессменный партнер доктор Ватсон, а уличные подростки, выполняющие поручения Холмса. При этом авторы обещают добавить в классический детективный сюжет немного мистики, разбавив его неповторимым британским стилем и юмором. Все 8 эпизодов первого сезона «Нерегулярных частей» появятся на Netflix 26 марта 2021 года.

Еще одна ожидаемая новинка недели от Netflix – американский анимационный сериал «DOTA: Кровь дракона» в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире популярной компьютерной игры Dota 2. В центре сюжета – прославленный драконий рыцарь Дэвион, который посвятил жизнь борьбе с бедами мира. После встречи с могущественным древним Эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в события куда более масштабные, чем он мог себе представить.

Также 25 марта 2021 года на Amazon Prime выйдет первый эпизод молодежного сериала Paradise City (название является отсылкой к одноименной песне Guns N’ Roses), сочетающего в себе музыку, драму, фэнтэзи и триллер. Проект является спин-оффом фильма «Американский Дьявол», вышедшего в 2017 году, и повествует о стремительном восхождении к популярности молодой группы The Relentless, музыканты которой заключили сделку с Дьяволом. События сериала из 8 эпизодов будут разворачиваться в Лос-Анджелесе. К слову, одну из главных ролей в фильме исполнила скандальная певица и актриса Белла Торн. Также в сериале сыграл вокалист рок-группы Black Veil Brides Энди Бирсак, уже представивший своего персонажа в фильме «Американский дьявол».

Еще одна новинка недели от Amazon Prime – анимационный сериала «Неуязвимый», являющийся экранизацией серии комиксов об обычном старшекласснике Марке Грейсоне, который на 17-й день рождения узнает, что его отец – самый сильный супергерой на планете. Одновременно у главного героя начинают проявляться сверхспособности, однако он чувствует себя неуверенно, боясь не оправдать ожиданий отца. Сериал снят по комиксу Роберта Киркмана, наиболее известного своей работой над серией комиксов Ходячие мертвецы, а главные роли в нем озвучивали такие знаменитые актеры, как Дж.К. Симмонс, Стивен Янг, Сандра О, Зази Битц и Уолтон Гоггинс, так что советуем смотреть в оригинале.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 2021)