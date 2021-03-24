Disney переносит сразу семь кинопремьер / фото REUTERS
Disney снова перенес кинопремьеры из-за пандемии коронавируса.
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В компании рассказали, что начинают восстанавливаться после пандемии.
Однако говорить о полноценном возвращении в кинотеатры пока рано.
Новый график выхода фильмов Disney:
- "Черная вдова" - 9 июля;
- "Круэлла" - 28 мая;
- "Шан-Чи и легенда десяти колец" - 3 сентября;
- "Лука" - 18 июня;
- "Главный герой" - 13 августа;
- "King’s Man: Начало" - 22 декабря;
- "Глубокие воды" - 14 января 2022 года;
- "Смерть на Ниле" - 22 февраля 2022 года.
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