Disney переносит сразу семь кинопремьер  / фото REUTERS

Disney снова перенес кинопремьеры из-за пандемии коронавируса. 

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В компании рассказали, что начинают восстанавливаться после пандемии.

Однако говорить о полноценном возвращении в кинотеатры пока рано. 

Новый график выхода фильмов Disney:

  • "Черная вдова" - 9 июля;
  • "Круэлла" - 28 мая;
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец" - 3 сентября;
  • "Лука" - 18 июня;
  • "Главный герой" - 13 августа;
  • "King’s Man: Начало" - 22 декабря;
  • "Глубокие воды" - 14 января 2022 года;
  • "Смерть на Ниле" - 22 февраля 2022 года.

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Автор: Людмила Жерновская