Фильм является обновленной версией провального фильма «Лига справедливости», вышедшего на большие экраны в 2017 году.

18 марта 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max вышел супергеройский фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League), также известный как «версия Снайдера» (Snyder's Cut).

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Фильм является обновленной версией провального фильма «Лига справедливости», вышедшего на большие экраны в 2017 году.

Чем версия Зака Снайдера отличается от оригинала

Сколько в DC не пытались бросить вызов своим главным конкурентам из Marvel, все время что-то шло не так. Так, если марвеловцам удалось успешно создать целую вселенную длинной в 20 с лишним фильмом, постепенно и весьма логично вплетая новых персонажей в сюжет, то попытка DC объединить в «Лиге справедливости» Чудо-женщину, Супермена, Бэтмена, Флэша, Аквамена и Киборга для защиты Земли от злодея Степного Волка с треском провалилась.

Картина не пришлась по вкусу ни зрителям, ни критикам. Зрители поссчитали фильм скучным и остались недовольны визуальной частью, тогда как критики, хоть и похвалили игру главных актеров, одновременно отмечали слабый сценарий, примитивный сюжет и совершенно нераскрытый персонаж антогониста.

И хотя в прокате картина собрала более 650 миллиона долларов, она не смогла окупить бюджет и затраты на маркетинг, а потери компании Warner Bros. Pictures, выпустившей фильм, оценивались в 60 миллионов долларов.

Увы, у того, что «Лига справедливости» не удалась, среди прочего есть серьезное объяснение. Изначально над фильмом работал режиссер Зак Снайдер, однако уже когда работа подходила к концу, он покинул проект из-за самоубийства дочери, решив уделить время семье.

Впрочем, и до этого у Снайдера и студийных боссов были серьезные разногласия по поводу проекта. В частности, от режиссера требовали существенно уменьшить хронометраж фильма, что не могло не повлиять на качество раскрытия персонажей, которых в таких фильмах-сборниках очень много, и все важные. В новой версии Снайдер отыгрался и увеличил продолжительность фильма в два раза - до 242 минут против 120 минут изначальной версии.

Как позже стало известно, студия в свою очередь была недовольна уже отснятым материалом, а также успехами предыдущего фильма Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а потому от него потребовали изменить уже отснятый вариант.

После ухода Снайдера его место экстренно занял Джосс Уидон (создатель сериала «Баффи - истребительница вампиров», а также режиссер марвеловских «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015). Однако и ему не удалось сделать из «Лиги справедливости» что-то путное.

Когда стали известны закулисные проблемы съемочного процесса, многие фанаты выразили интерес к альтернативной версии фильма, соответствующей взгляду Снайдера. В итоге поклонники вместе с актерами и членами съемочной группы подписали несколько петиций с требованиями выпуска новой версии. Руководство Warner Bros. долго отмахивалось от идеи, но к февралю 2020 года пересмотрели свое отношение. В мае того же года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Это потребовало дополнительных 70 миллионов долларов для доработки визуальных эффектов, саундтрека, монтажа и проведения дополнительных съемок.

Сюжет фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»

Основной синопсис «Лиги справедливости Зака Снайдера» примерно такой же, как и у оригинальной версии: супергерои Бэтмен (Бэн Аффлек), Супермен (Генри Кавилл), Чудо-женщина (Галь Гадот), Флэш (Эзра Миллер), Аквамен (Джейсон Момоа) и Киборг (Рэй Фишер) объединяются, чтобы противостоять разрушительным планам Степного волка, Дарксайда и их армии парадемонов.

При этом в «версии Снайдера» уделяется внимание Джокеру (Джаред Лето), которого не было в оригинальном фильме. Также в новой версии появляется злодей Юксэс / Дарксайд (Рэй Портер). Притерпел некоторые изменения Слейд Уилсон / Детстроук (Джо Манганьелло), чей персонаж в оригинальной версии выдался совершенно неудачным.

Отдызывы критиков о фильме «Лига справедливости Зака Снайдера»

В целом критики отмечают, что «Лиге справедливости Зака Снайдера» удалось превзойти своего предшественника. Учитывая хронометраж, некоторые назвали сюжет несколько затянутым, при этом отметив, что те фанаты, которые ждали именно версию Снайдера, останутся довольны. При этом фильм оказался более мрачным и эпичным.

В пользу версии Снайдера говорят и рейтинги на престижных киноагрегаторах. Так, IMDb дало «Лиге справедливости Зака Снайдера» рейтинг 8,6 из 10 на основе 60 тысяч рецензий, против 6,3 у оригинала.

В свою очередь на Rotten Tomatoes «Лиге справедливости Зака Снайдера» присвоили рейтинг 75% на основе 189 рецензий, тогда как зрители дали ему все 97%. Для сравнения, у оригинальной «Лиги справедливости» на «томатах» был рейтинг 40% на основании рецензий и 71% от зрителей.

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Автор: Марина Григоренко