На веб-сайте iMDb зрители поставили первой серии 8,6 баллов из 10.

На Disney+ состоялась премьера сериала Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».

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Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, однако их количество сократили до шести.

На веб-сайте iMDb зрители поставили первой серии 8,6 баллов из 10.

События сериала разворачиваются после фильма «Мстители: Финал».

Согласно сюжету, бывшие соперники Баки Барнс / Зимний солдат и Сэм Уилсон / Сокол станут партнерами. Они объединят свои усилия ради того, чтобы победить врагов.

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Автор: Людмила Жерновская