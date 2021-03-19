События сериала разворачиваются после фильма «Мстители: Финал» / скриншот с видео
На Disney+ состоялась премьера сериала Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».
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Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, однако их количество сократили до шести.
На веб-сайте iMDb зрители поставили первой серии 8,6 баллов из 10.
События сериала разворачиваются после фильма «Мстители: Финал».
Согласно сюжету, бывшие соперники Баки Барнс / Зимний солдат и Сэм Уилсон / Сокол станут партнерами. Они объединят свои усилия ради того, чтобы победить врагов.
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