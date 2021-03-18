Что в кино с 18 марта: шпионские страсти, оборотни и Риз Ахмед

На этой неделе зрителей ждет сравнительно спокойная премьерная неделя, однако и здесь можно отыскать сразу несколько настоящих «кино-бриллиантов». Любителей шпионских триллеров о противостоянии Запада и СССР порадует фильм «Код: Железная кора» с Бенедиктом Камбербэтчем, ценителей независимого кино может заинтересовать комедийный фильм ужасов «Оборотень», а киногурманов порадует драма «Откуда ты родом» с Ризом Ахмедом, чье имя регулярно мелькает в шорт-листах престижных кинопремий 2020-2021. На что еще пойти в кино с 18 марта, читайте в обзоре УНИАН.

«Код: Железная кора» / The Courier (Великобритания, 2020)

Нынешняя кинопрокатная неделя не блещет особо громкими новинками, и едва ли не больше всего зрителей может заинтересовать исторический драматический триллер «Код: Железная кора», также проходящий под адаптированным названием «Игры шпионов», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч. Британский актер, которого массовый зритель знает в первую очередь по ролям Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок» и супергероя-мага Доктора Стрэнджа в фильмах киновселенной Marvel, еще задолго до голливудской карьеры зарекомендовал себя как превосходный театральный актер и исполнитель ролей исторических персоналий. Последних он исполнил просто огромное количество. Здесь вам и Стивен Хокинг, и Винсент Ван Гог, и Хамфри Богарт, и Джулиан Ассанж, и Алан Тьюринг, и Томас Эдисон, и еще немало менее известных украинскому зрителю персон, включая ученых, художников, военных и представителей монархии.

На этот раз актер воплотит образ реально существующего британского бизнесмена Гревилла Винна, нанятого в качестве агента МИ-6. Синопсис таков: «фильм рассказывает правдивую историю британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время холодной войны». Винн и его российский источник Олег Пеньковский (кодовое имя Ironbark) предоставили важную информацию, которая положила конец кубинскому ракетному кризису.

Картину поставил британец Доминик Кук, большую часть своей карьеры проработавший в театре и на телевидении. Его первая работа в большом кино – драма «На берегу» с Сиршей Ронан и Билли Хоулом – вышла на экраны в 2018 году и была положительно воспринята критиками.

Мировая премьера фильма под названием Ironbark состоялась на кинофестивале Sundance 24 января 2020 года, где он получил преимущественно положительные отзывы критиков. Рейтинг фильма на IMDB составляет 7,1 из 10, что является очень даже хорошим результатом.

«Оборотень» / The Wolf of Snow Hollow (США, 2020)

Также на этой неделе на большие экраны со второй попытки выходит комедийный фильм ужасов «Оборотень», который не так прост, как кажется. На первый взгляд зрителю может показаться, что их ждет дешевый ужастик категории В, однако на деле вполне можно рассчитывать на добротный независимый фильм с необычным сюжетом и небанальным юмором.

События фильма разворачиваются в небольшом горном городке. Каждый раз в полнолуние здесь находят трупы жестоко замученных людей. За расследование берется офицер Маршал, который даже не подозревает, что это дело поколеблет его представления о добре и зле. И, теряя сон, борясь с алкоголизмом, решая проблемы с дочерью-подростком и больным отцом, офицеру Маршалу все сложнее убеждать себя, что оборотней не существует.

Фильм можно смело назвать творением одного человека, ведь режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли здесь выступил американец Джим Каммингс, на счету которого целый арсенал наград и номинаций престижных фестивалей независимого кино. Сам «Оборотень» был впервые показан зрителям и критикам осенью 2020 года, получив при этом положительные отзывы критиков и рейтинг 6,2 на IMDB.

К слову, фильм «Оборотень» уже выходил в прокат в декабре 2020 года, однако, вероятно, праздничный локдаун не позволил ему использовать весь свой потенциал. Потому его решили показать в кинотеатрах еще раз (очень символично, когда вокруг вновь только и разговоров о возможном новом локдауне).

«Откуда ты родом» / Mogul Mowgli (Великобритания, 2020)

Еще один скрытый бриллиант в кинопрокате на этой неделе – драма «Откуда ты родом». В центре сюжета – рэпер британско-пакистанского происхождения Зед. Он живет в Нью-Йорке и его карьера наконец пошла в гору. Накануне долгожданного тура он летит в Лондон, чтобы увидеться со своей семьей. И как на зло, приступ болезни ставит под угрозу всю дальнейшую карьеру. Зрителей ждет личная история о семье и самоидентификации, творчестве и ответственности, когда твоя музыка превращается в голос целого сообщества.

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Фильм уже получил преимущественно положительные отзывы критиков, несколько престижных наград и номинаций, а также рейтинг 6,7 на IMDB. За режиссуру отвечал американский режиссер пакистанского происхождения Бассам Тарик, а сценарий ему помог написать британский актер и рэпер пакистанского происхождения Риз Ахмед («Стрингер», «Веном», «Однажды ночью», «Бунтарь Один. Звездные Войны. История»), который также исполнил главную роль в фильме.

К слову, о Ризе Ахмеде. В последний год его имя можно регулярно видеть в шорт-листах многих престижных кинопремий. Причем не только и не столько за работу над фильмом «Откуда ты родом», но и за «Звук металла». На этот раз Риз Ахмед исполнил роль метал-барабанщика, который теряет слух и из-за этого вынужден по-новому выстраивать всю свою жизнь. Картина получила номинацию на «Оскар 2021» в категории «Лучший фильм», а сам Риз Ахмед – номинацию в категории «Лучший актер». Так что запомните название фильма и имя этого парня.

«Никто» / Nobody (США, 2021)

Пожалуй, самой обсуждаемой новинкой новой кинопрокатной недели можно назвать криминальный боевик «Никто», снятый российским режиссером Ильей Найшуллером, для которого это уже не первая работа с привлечением иностранных актеров. Молодой режиссер прославился в 2015 году благодаря фантастическому боевику «Хардкор», в котором среди прочих сыграли Шарлто Копли, Хейли Беннетт и Тим Рот. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где он получил Приз зрительских симпатий. Особенностью фильма является то, что он снят в формате видеоигры от лица главного героя, глазами которого зритель и наблюдает за развитием событий. У зарубежных критиков картина получила смешанные отзывы, однако Найшуллер все же имел необходимый отклик у американских киностудий. В итоге американская студия STX Entertainment, купившая права на «Хардкор», взялась продюсировать следующую работу Найшуллера – боевик «Никто». Позже права на него выкупил голливудский гигант Universal Pictures.

На этот раз режиссеру удалось привлечь еще больше американских актеров, среди которых Боб Оденкерк, известный украинскому зрителю в первую очередь по рейтинговым сериалам «Во все тяжкие», «Фарго», «Лучше звоните Солу» и другим. Именно ему досталась главная роль в «Никто». Также в фильме снялись Конни Нильсен («Адвокат Дьявола», «Гладиатор», «Последняя любовь на Земле», «Чудо-женщина», «Лига справедливости»), Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее», «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60») и лидер культовой хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберт Диггз, известный под псевдонимом RZA («Пес-призрак: путь самурая», «Потрошители», «Три дня на побег», «G.I. Joe: Бросок кобры 2».

В центре сюжета фильма – живущий простой неприметной жизнью некий Хатч Мэнсел. Однако все меняется после того, как став на защиту женщины, он сам превращается в мишень влиятельного гангстера. И вскоре становится ясно, что Хатч не так уж прост, как могло показаться. Теперь весь свой гнев, который мужчина долгое время сдерживал внутри, вырвется наружу и откроет его темные стороны.

Международная премьера фильма состоится только через неделю после украинской, потому на данный момент нельзя сказать, как его оценили критики. Однако дополнительный «плюс в карму» картине добавляет то, что сценарий к нему специально под Боба Оденкерка написал Дерек Колстад, являющийся автором серии фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом. Кроме того, за боевые сцены отвечала та же команда каскадеров, которая работала над «Взрывной блондинкой» и «Джоном Уиком». Потому вполне возможно, что по крайней мере зрителя ждет зрелищный боевик с хорошей актерской игрой, даже несмотря на то, что режиссер у него российский, а сценарий его предыдущей работы был не самым сильным.

«Пончары: глобальное закругление» / Extinct (США, Канада, Китай, 2021)

Еще одна новинка недели – анимационный фильм «Пончары» от создателей «Симпсонов». Режиссером фильма выступил номинант на премию «Оскар» Дэвид Силверман («Симпсоны в кино», «Корпорация монстров», сериал «Симпсоны»), а за сценарий картины отвечали Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк и Роб ЛаЗебник, которые также работали над «Симпсонами», за что были удостоены нескольких премий Emmy.

В центре сюжета картины – весьма забавные создания под названием Пончары. Визуально это что-то среднее между пончиками и хомячками (да-да, звучит немного странно, но на самом деле они довольно миленькие). Когда двоих из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Героям нужно срочно изменить ход истории, и для этого они отправятся в путешествие по всем эпохам. На пути их ждем масса приключений. Пончары в попытках спасти свое племя не только увидят первые фейерверки на Большой китайской стене, но и вдохновят на гениальные идеи самих Чарльза Дарвина и Стива Джобса.

К слову, роли кругленьких пушистиков в украинском дубляже озвучили звезда «95 квартала» Елена Кравец и шоу-мен Александр Педан.

«В стране фей» / Faunutland and the Lost Magic (США, Великобритания, Швеция, 2020)

Также юных киноманов на этой неделе порадует семейный фэнтези «В стране фей». В центре сюжета – девочка Эмили, которая изо всех сил пытается быть идеальным ребенком, чтобы вновь сделать свою маму счастливой. Однажды Эмили находит таинственную сундук, открыв который она попадает в волшебный мир, где встречает множество фантастических существ. Но, поцарапав поверхность, Эмили узнает ужасную правду – земля умирает, и только она может ее спасти. Но для этого ей приходится столкнуться со своим худшим страхом.

«Антон и красная химера» / «Антон і червона химера» (Украина, Грузия, Литва, 2019)

Украинско-грузинско-литовский исторический экшн «Антон и красная химера» расскажет о трагический страницах истории Украины первой половины 20 века. События фильма разворачиваются на юге Украины в 1920 году – в самом начале экспроприации и большого террора со стороны большевиков перед первой волной Голодомора. Двое маленьких мальчиков Антон и Яша невольно становятся свидетелями великих исторических событий – вооруженного восстания селян против большевиков. События вокруг себя они воспринимают как интересную игру и их дружбу не смогут разрушить ни красная химера русской революции, ни кровавый 20 век.

Фильм снял грузинский режиссер Заза Урушадзе по мотивам книги канадского писателя Дейла Эслера «Антон, его друг и русская революция». Самая известная работа режиссера – военная драма «Мандарины», которая в 2015 году была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

И другие фильмы в кинотеатрах с 18 марта

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: драматический триллер «Трафик», криминальную комедию «Дать дуба в округе Юба», трогательную драму «Друзья навсегда», криминальный экшн «Ассоциальная сеть», документальный фильм «Дом моды кардена», фантастическую экшн-комедию «Boss Level: Спасти бывшую», музыкальную драму «Мьюзик», диснеевский мультфильм «Рая и последний дракон», драматическую комедию «Мой год в Нью-Йорке», фильм «Том и Джери», захватывающий криминальный триллер «Аферистка», драматический триллер «Мавританец» о заключенных печально известной тюрьмы Гуантанамо и другие.

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Несмотря на остановку киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, в украинские кинотеатры продолжают поступать достойные внимания фильмы. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки!

Марина Григоренко

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